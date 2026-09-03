Prefeito Netinho Reis, de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeito Netinho Reis, de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/09/2026 23:01

Já 6% avaliaram a gestão como ruim e 4% como péssima, totalizando 10% de avaliações negativas. Outros 5% não souberam ou não responderam.

Na pergunta que avaliou diretamente se os entrevistados aprovam ou desaprovam a forma como o prefeito vem administrando a cidade, 75% aprovam. De acordo com os dados, 17% dos entrevistados desaprovam a administração municipal, enquanto 8% não souberam ou não quiseram responder.



Pesquisa ouviu 1.800 eleitores



Segundo a metodologia apresentada pela Pesquisa Viva Voz, foram realizadas 1.800 entrevistas quantitativas presenciais, com eleitores de Duque de Caxias com 16 anos ou mais. O levantamento informa margem de erro de 2,3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Os dados foram coletados entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro de 2026.