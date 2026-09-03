Melhorias no abastecimento avançam para 14 mil moradores de Caxias - Divulgação/Assessoria de imprensa

Melhorias no abastecimento avançam para 14 mil moradores de Caxias Divulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 03/09/2026 21:29

abastecimento de água no Parque Eldorado e em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com a implantação de 100 metros de novas redes de distribuição,



Para a moradora Neuza da Silva, do Parque Eldorado, a mudança já é realidade. Duque de Caxias - A Águas do Rio, concessionária da Aegea, avança com o conjunto de intervenções para reforçar ono Parque Eldorado e em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com a implantação de 100 metros de novas redes de distribuição, o trabalho em andamento vai transformar a rotina de cerca de 14 mil moradores que, ao longo de anos, conviviam com a incerteza e a irregularidade no fornecimento. Para a moradora Neuza da Silva, do Parque Eldorado, a mudança já é realidade.

“Tinha dias e até semanas em que ficávamos sem água. Muitas vezes, eu precisava sair com um carrinho para buscar ou pedir aos vizinhos. Carregava baldes para cozinhar, lavar roupa e tomar banho. Hoje, minha caixa d’água está abastecida. Eu abro a torneira e tenho água para fazer as coisas dentro de casa”.

A chegada da nova rede é uma das frentes de atuação da concessionária na região. Paralelamente às obras, o contato direto com a população é ampliado por meio do programa Vem com a Gente (VCG). Agentes da companhia e uma van itinerante percorrem os bairros para identificar necessidades e facilitar o acesso a serviços como atualização cadastral, instalação de hidrômetros, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social. O cronograma de atendimento itinerante pode ser consultado no site https://www.aguasdorio.com.br

Melhorias no abastecimento avançam para 14 mil moradores de Caxias Divulgação/Assessoria de imprensa



“Quando ouvimos uma moradora como a Dona Neuza contar o impacto prático desse trabalho, vemos o propósito da nossa atuação. Ela representa as famílias que já começaram a perceber essa mudança. O nosso trabalho continua com equipes nas ruas, avançando com as melhorias estruturais para levar bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos”, destaca Jones Andrade, gerente comercial da Águas do Rio.



Avanço rumo à universalização



As intervenções em Duque de Caxias integram um plano robusto de expansão e modernização da infraestrutura no Estado. Desde o início da concessão, a Águas do Rio já investiu R$ 6,4 bilhões nos 27 municípios fluminenses onde atua. Ao todo, 1,9 mil quilômetros de redes de água foram implantados ou substituídos. Esse volume de obras garantiu acesso regular e água tratada pela primeira vez para mais de 621 mil pessoas, consolidando passos decisivos para a meta de universalização dos serviços de saneamento até 2033. “Quando ouvimos uma moradora como a Dona Neuza contar o impacto prático desse trabalho, vemos o propósito da nossa atuação. Ela representa as famílias que já começaram a perceber essa mudança. O nosso trabalho continua com equipes nas ruas, avançando com as melhorias estruturais para levar bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos”, destaca Jones Andrade, gerente comercial da Águas do Rio.As intervenções emintegram um plano robusto de expansão e modernização da infraestrutura no Estado. Desde o início da concessão, a Águas do Rio já investiu R$ 6,4 bilhões nos 27 municípios fluminenses onde atua. Ao todo, 1,9 mil quilômetros de redes de água foram implantados ou substituídos. Esse volume de obras garantiu acesso regular e água tratada pela primeira vez para mais de 621 mil pessoas, consolidando passos decisivos para a meta de universalização dos serviços de saneamento até 2033.