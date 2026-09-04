Prefeitura de Caxias entrega 3 mil óculos gratuitos a pacientes - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias entrega 3 mil óculos gratuitos a pacientesDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 04/09/2026 17:09 | Atualizado 04/09/2026 17:10

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, criou o programa Visão Caxiense, em junho de 2026, com os objetivos de fortalecer a rede municipal de saúde e de contribuir para a redução da grande demanda e para a descentralização do atendimento oftalmológico do Hospital Municipal do Olho, oferecendo consultas, exames (incluindo catarata), diagnóstico precoce e tratamento especializado mais perto da população. O maior diferencial do Visão Caxiense é oferecer gratuitamente óculos para os pacientes que necessitarem de correção visual.

Prefeitura de Caxias entrega 3 mil óculos gratuitos a pacientes Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

E, nessa quinta-feira (03/09), aconteceu a entrega de 3 mil óculos de grau para pacientes oftalmológicos acompanhados pelo programa Visão Caxiense. O evento foi na Nova Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra. Essa foi a segunda remessa de óculos entregues, e a terceira já está agendada para 17 de setembro. Os pacientes serão convocados por meio de mensagem enviada pelo WhatsApp. Na primeira, realizada em 1º de agosto, o programa entregou 1.300 óculos. A previsão é entregar 33 mil óculos ao longo dos próximos 10 meses. Em mais de dois meses de atividade, o Visão Caxiense já atendeu mais de 14 mil pessoas.



O programa Visão Caxiense é itinerante, percorrendo diferentes bairros de Duque de Caxias. No momento, o atendimento está acontecendo na área externa do Hospital Municipal de Imbariê, no terceiro distrito, de segunda a sábado, das 8h às 16h.

Prefeitura de Caxias entrega 3 mil óculos gratuitos a pacientes Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Como agendar atendimento



Os serviços do programa Visão Caxiense são destinados exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do(a) paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.