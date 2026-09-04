Força Municipal de Caxias inicia motopatrulhamento e rondas ostensivas - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal de Caxias inicia motopatrulhamento e rondas ostensivasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 04/09/2026 17:25

Força Municipal de Caxias inicia motopatrulhamento e rondas ostensivas Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O motopatrulhamento da Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal de Duque de Caxias, e as Rondas Ostensivas Municipais representam mais uma etapa da ampliação dos serviços de segurança promovida pela gestão do prefeito Netinho Reis.



“Tenho muito orgulho do que estamos construindo na segurança pública de Duque de Caxias. Em apenas um mês de atuação da Força Municipal, os roubos de carga caíram 63,8%, os roubos de veículos, 36,7%, e os roubos de rua, 27%. São números que representam mais segurança e tranquilidade para o caxiense. E estamos só avançando: com o COTEM e a ROMU, vamos reforçar a presença nas ruas e levar esse patrulhamento para toda a área urbana de Duque de Caxias”, afirmou o prefeito Netinho Reis.

O objetivo da Guarda Civil Municipal Armada é realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo, com atuação voltada principalmente para o combate aos crimes que mais impactam a sensação de segurança da população, como roubos de rua, de celulares, de veículos e de cargas.

Com a entrada em operação da Força Municipal, no início de agosto, já houve redução nos índices de criminalidade. Na comparação entre agosto deste ano e o mesmo período de 2025, os dados apontam queda de 63,8% nos roubos de carga, 36,7% nos roubos de veículos e 27% nos roubos de rua.



O processo de modernização da Guarda Civil Municipal teve início em 2025, com a aprovação, pela Câmara de Vereadores, de projetos de lei posteriormente sancionados pelo prefeito Netinho Reis. Entre as medidas adotadas estão a criação do Plano de Cargos e Salários da categoria, a autorização para o uso de armamento letal pelos agentes e a realização de concurso público para a contratação de novos guardas municipais.

Força Municipal de Caxias inicia motopatrulhamento e rondas ostensivas Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Em 2026, os candidatos aprovados e classificados no concurso concluíram as etapas de treinamento e capacitação e tomaram posse. Os integrantes passaram por formação específica e estão habilitados para o uso de pistolas calibres 9 milímetros e .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5.56. Os fuzis serão utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal. Todos os protocolos técnicos e legais para o uso do armamento foram rigorosamente observados.



Também foram adquiridas novas viaturas para atender às novas atribuições da Guarda Civil Municipal Armada: 50 veículos e 40 motocicletas passaram a integrar a estrutura operacional da corporação.

O patrulhamento realizado pelos agentes da Força Municipal começou pelo Primeiro Distrito, no Centro Comercial de Duque de Caxias. Atualmente, as equipes já atuam em diversos pontos do município, incluindo Sarapuí, Gramacho, Laureano, 25 de Agosto, Beira-Mar, Parque Duque, Olavo Bilac, Jardim Leal, Bar dos Cavaleiros, Engenho do Porto, Laguna e Dourados, Lafaiete, Paulicéia, Centenário, Itatiaia, Periquitos e Jardim Leal.