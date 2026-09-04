Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 04/09/2026 17:16 | Atualizado 04/09/2026 17:16

Duque de Caxias - Com nomes de peso já confirmados para a primeira edição da Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC) , dentre eles Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Bia Bedran, Milton Cunha e Luiz Antônio Simas, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulga a programação completa, com homenagem ao ator Raul Cortez (in memoriam) e mesas de conversa dedicadas à literatura indígena, maternidade atípica, cultura popular, inteligência artificial e escritas LGBTQIA PN+ nos três palcos denominados: Biblioteca, Praça e Teatro.

O evento que promete colocar o município da Baixada Fluminense no circuito dos grandes festivais literários brasileiros vai ocorrer entre os dias 23 e 26 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, espaço onde abriga os principais equipamentos culturais da cidade: o Teatro Municipal Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. Ambos irão completar 20 e 22 anos em atividade nos dias 23 e 27 do mesmo mês, respectivamente.

Em homenagem aos 20 anos de fundação do maior espaço público de artes cênicas da Baixada Fluminense, o secretário da Pasta, Aroldo Brito, vai conceder, na data de abertura do evento, a Medalha “Raul Cortez” à família do ator como forma de reconhecimento, preservação da memória e do legado do artista que nomeia o teatro da cidade. A medalha também será entregue a outras figuras importantes da cena cultural de Duque de Caxias.

A realização da Festa Literária vai garantir que, durante quatro dias, a cidade respire literatura, música, comunicação, audiovisual e entretenimento, com programação pensada na diversidade cultural, na valorização dos artistas do município e, principalmente, no acesso à cultura.



Confira a programação completa:



Dia 23 de Setembro - Palco Biblioteca



9h (2ª andar): Mesa com a Unigranrio - Escrita Criativa e Inteligência Artificial. Convidados: Lilia Gonçalves, Márcio Villaça e mediação de Anna Paula Lemos;



13h30 (2ª andar): Workshop - Rap e Marketing e Palestra “Empreendedorismo no Mercado Musical”, com Victor David;



15h (1ª andar): Contação de História - Márcia Oliveira: A Cesta de Dona Maricota;



15h (2ª andar): Lançamento do livro “Brizola (Volume I - Lobisomem contra o Império), da autora Karla Monteiro;



15h (1ª andar): Contação de História - Márcia Oliveira: Que Lambança;



16h (2ª andar): Lançamento do livro “Eu, Luiz de Freitas, Mr. Wonderful”, com Luiz de Freitas;



17h (2ª andar): Mesa FEBF - Poética do Encanto. Convidados: Márcio de Jagun, Kellen Dias e mediação de Tarsilla de Brito;



19h (2ª andar): Workshop - Como publicar um livro. Convidada: Patrícia Montês.







Dia 23 de Setembro - Palco Praça



15h: Mesa - Slam e Território: Narrativas da rua e o poder da palavra. Convidados: Mauí, King Saints e mediação de Lohanna Alves;



17h: Batalha do Raul Cortez.







Dia 23 de Setembro - Palco Teatro



9h: Abertura institucional com autoridades;



10h: Palestra "Lugar de Fala”, com Djamila Ribeiro e mediação de Ingrid Milagres e Camila Portes. Seguida de sessão de autógrafos;



14h: Show com contação de histórias, com Bia Bedran. A abertura é com apresentação de ballet do “Projeto Pequenos Passos”;



17h: Homenagem ao Raul Cortez em nome da família do ator;



18h: Apresentação Musical com a Orquestra Petrobras Sinfônica.







Dia 24 de Setembro - Palco Biblioteca



9h (2ª andar): Mesa de Conversa - Unigranrio com o tema “Sala de Ensaio: a produção teatral em tempos de isolamento social e a importância do teatro para a saúde mental. Convidados: Cesário Gandhi, Vinícius Baião, Anna Paula Lemos e mediação de Márcia Barroso;



10h (1ª andar): Contação de História - O Lobo Não Morde!;



10h30 (1ª andar): Contação de História - O Lobo Não Morde!;



11h (2ª andar): Mesa de Conversa - FEBF com o tema “Poesia e Docência”. Convidados: Luciane Ceccopieri, Thaís Reis e mediação de Kellen Dias;



14h (1ª andar): Contação de Histórias, com Andressa e Larissa;



14h30 (1ª andar): Contação de Histórias, com Andressa e Larissa;



15h (1ª andar): FEBF - Oficina de confecção e brincadeira de balangandãs em diálogo com o livro Gigi Balangandã, de Karin Sá Rego e Daniel Kondo, pela Coleção Escritinha, ministrada pela Prof. Dra. Luciana Pires Alves. (Para crianças de 6 a 10 anos);



15h (2ª andar): Mesa de Conversa - Memórias e Histórias: Raízes que sustentam o nosso presente. Convidados: Antônio Pitanga, Aroldo Brito, Clélio de Paula e mediação de Sílvio Guindane;



15h30 (1ª andar): Nós Somos Brasil: Marianne Muniz;



17h (2ª andar): Roda de Conversa - Políticas Públicas para o Livro e Leitura (Bibliotecas Comunitárias).







Dia 24 de Setembro - Palco Praça



10h: Apresentação Cultural com MultiArte;



14h: Apresentação Cultural com MultiArte;



16h: Mesa de Conversa - Oralidade e Escrita: Saberes Originários e Literatura Indígena. Convidados: Dauá Puri, Ana Cristina, Luana Mendes, Pacari Pataxó, Mavi Santana e mediação de Ana Maria Kariri.







Dia 24 de Setembro - Palco Teatro



9h: Filme + Debate com cabine fechada do filme “Crisálida”. Convidado: Sílvio Guindane;



15h: Lançamento de livro e palestra com o tema “O poder da comunicação”, com Clóvis Monteiro;



20h: Stand Up de Matheus Mattos.







Dia 25 de Setembro - Palco Biblioteca



9h (1ª andar): Lançamento do livro “Veterinário Bernardo”, com Cândida Albertina;



10h (1ª andar): Contação de História - Baobá / Nia A Menina dos Afetos e Raízes que Gingham, com Shirlei Machado;



10h30 (1ª andar): Contação de História - Os bonecos de lata, com Ana Luiza;



14h (1ª andar): Contação de História - A Fada Laranja, com Tia Régi;



14h30 (1ª andar): Contação de História - Uma Confusão de Parar, com Larissa e Eliene;



15h (1ª andar): Contação de História - A Bruxa Ataca de Panela, com Larissa e Eliene;



19h (2ª andar): Bate Papo - LiteraCaxias: Quando Caxias virou literatura. Convidados: Marlon Souza, Kennedy Ramires e Natália Higino.







Dia 25 de Setembro - Palco Praça



9h: Espaço de fala das editoras;



10h: Mesa de Conversa - Palavras que resistem: da dor do afeto à voz da comunidade. Convidado: Igor Pires (Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente) e Gê Coelho (Favelismo: a revolução que vem das favelas);



15h: Mesa de Conversa - Samba, Identidade e Cultura Popular. Convidados: Prof. Luiz Antônio Simas, Leonardo Bruno e mediação de Louiz Carlos;



17h: Roda de Samba do Castelen, com Leonardo Bessa e Erick Fanuel.







Dia 25 de Setembro - Palco Teatro



9h: Palestra com Conceição Evaristo, com mediação de Lucimar Felisberto. Seguida de sessão de autógrafos;



15h: Mesa de Conversa - Memórias e Territórios: aspectos jurídicos, históricos e educacionais da nossa formação. Convidados: Dr. Fabrício Gaspar (Procurador Geral do Município de Duque de Caxias), Nielson Bezerra (Coord. Pgm Pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias - PPGECC/UERJ), Tânia Amaro (Diretora do Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias) e mediação de Sidney Oliveira (Presidente da Academia Duquecaxiense de Letras e Artes);



19h: Stand Up - Raphael Ghanem (sessão extra);



21h: Stand Up - Raphael Ghanem.







Dia 26 de Setembro - Palco Biblioteca



9h (2ª andar): Mesa de Conversa com a Unigranrio - A Importância da Literatura no Combate à Violência de Gênero. Convidados: Liliane Mesquita, Simone Paulino e mediação de Renan Moura;



9h30 (1ª andar): Contação de História - O menino que não tinha nome, com Patricia e Eliene;



10h (1ª andar): Contação de História - Maria vai com as outras, com Patricia e Eliene;



10h30 (1ª andar): Contação de História - João Jiló, com Patricia, e Roda de Leitura “Encantando Carolina Maria de Jesus”, mediada pela Prof. Dra. Adriana Correa. (Para crianças de 5 a 9 anos);



13h30 (1ª andar): Contação de História, com a escritora Claudia;



14h (1ª andar): Contação de História - O mistério do rato sem rabo, com Mônica Menezes;



14h30 (1ª andar): Contação de História - Zulai, com Cris Costa;



15h (2ª andar): Bate Papo - Literatura Nerd: Quadrinhos, RPG e Boardgames. Convidados: Cristiane Ludgerio, Andressa Konno e Alex Genaro;



17h (2ª andar): Bate Papo - Nós somos quadrinistas: a vivência e as peripécias de se fazer quadrinhos no Rio de Janeiro e na Baixada. Convidados: Luma Rodrigues, Remo Branco, Hamilton Kabuna e Gabriel Paredes (Coletivo Caximbau).







Dia 26 de Setembro - Palco Praça



9h: Espaço - Bibliotecas Comunitárias. Apresentação de Luar de Dança e Orquestra Som que transforma;



14h: Mesa de Conversa - As outras margens da literatura: escritas LGBTQIAPN+. Convidados: Victor Marques, Yulle, Rina Rodriguez e mediação de Marlon Souza;



16h: Mesa de Conversa - Entre Literatura e o Autismo: maternidade, identidade e narrativas. Convidadas: Malu Miranda, Fabiana Esteves, Isis Esteves e mediação de Thays Andrade.







Dia 26 de Setembro - Palco Teatro



14h: Mesa de Conversa - Samba e Carnaval: enredos, crônicas, estética e identidade. Abertura com apresentação cultural da Pimpolhos da Grande Rio. Convidados: Milton Cunha (carnavalesco, apresentador e comentarista de carnaval da TV Globo), Antônio Gonzaga (carnavalesco da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio) e mediação de Yasmin Menezes (Departamento Cultural da Escola de Samba Grande Rio) e de Gabriel Gomes (Departamento Cultural da Escola de Samba Grande Rio).



19h: Stand Up - Raphael Ghanem;



21h: Stand Up - Raphael Ghanem.





O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), recebendo o fomento da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos do Ministério da Cultura, Governo Federal, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.