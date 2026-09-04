Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Confira a programação completa:
Dia 23 de Setembro - Palco Biblioteca
9h (2ª andar): Mesa com a Unigranrio - Escrita Criativa e Inteligência Artificial. Convidados: Lilia Gonçalves, Márcio Villaça e mediação de Anna Paula Lemos;
13h30 (2ª andar): Workshop - Rap e Marketing e Palestra “Empreendedorismo no Mercado Musical”, com Victor David;
15h (1ª andar): Contação de História - Márcia Oliveira: A Cesta de Dona Maricota;
15h (2ª andar): Lançamento do livro “Brizola (Volume I - Lobisomem contra o Império), da autora Karla Monteiro;
15h (1ª andar): Contação de História - Márcia Oliveira: Que Lambança;
16h (2ª andar): Lançamento do livro “Eu, Luiz de Freitas, Mr. Wonderful”, com Luiz de Freitas;
17h (2ª andar): Mesa FEBF - Poética do Encanto. Convidados: Márcio de Jagun, Kellen Dias e mediação de Tarsilla de Brito;
19h (2ª andar): Workshop - Como publicar um livro. Convidada: Patrícia Montês.
Dia 23 de Setembro - Palco Praça
15h: Mesa - Slam e Território: Narrativas da rua e o poder da palavra. Convidados: Mauí, King Saints e mediação de Lohanna Alves;
17h: Batalha do Raul Cortez.
Dia 23 de Setembro - Palco Teatro
9h: Abertura institucional com autoridades;
10h: Palestra "Lugar de Fala”, com Djamila Ribeiro e mediação de Ingrid Milagres e Camila Portes. Seguida de sessão de autógrafos;
14h: Show com contação de histórias, com Bia Bedran. A abertura é com apresentação de ballet do “Projeto Pequenos Passos”;
17h: Homenagem ao Raul Cortez em nome da família do ator;
18h: Apresentação Musical com a Orquestra Petrobras Sinfônica.
Dia 24 de Setembro - Palco Biblioteca
9h (2ª andar): Mesa de Conversa - Unigranrio com o tema “Sala de Ensaio: a produção teatral em tempos de isolamento social e a importância do teatro para a saúde mental. Convidados: Cesário Gandhi, Vinícius Baião, Anna Paula Lemos e mediação de Márcia Barroso;
10h (1ª andar): Contação de História - O Lobo Não Morde!;
10h30 (1ª andar): Contação de História - O Lobo Não Morde!;
11h (2ª andar): Mesa de Conversa - FEBF com o tema “Poesia e Docência”. Convidados: Luciane Ceccopieri, Thaís Reis e mediação de Kellen Dias;
14h (1ª andar): Contação de Histórias, com Andressa e Larissa;
14h30 (1ª andar): Contação de Histórias, com Andressa e Larissa;
15h (1ª andar): FEBF - Oficina de confecção e brincadeira de balangandãs em diálogo com o livro Gigi Balangandã, de Karin Sá Rego e Daniel Kondo, pela Coleção Escritinha, ministrada pela Prof. Dra. Luciana Pires Alves. (Para crianças de 6 a 10 anos);
15h (2ª andar): Mesa de Conversa - Memórias e Histórias: Raízes que sustentam o nosso presente. Convidados: Antônio Pitanga, Aroldo Brito, Clélio de Paula e mediação de Sílvio Guindane;
15h30 (1ª andar): Nós Somos Brasil: Marianne Muniz;
17h (2ª andar): Roda de Conversa - Políticas Públicas para o Livro e Leitura (Bibliotecas Comunitárias).
Dia 24 de Setembro - Palco Praça
10h: Apresentação Cultural com MultiArte;
14h: Apresentação Cultural com MultiArte;
16h: Mesa de Conversa - Oralidade e Escrita: Saberes Originários e Literatura Indígena. Convidados: Dauá Puri, Ana Cristina, Luana Mendes, Pacari Pataxó, Mavi Santana e mediação de Ana Maria Kariri.
Dia 24 de Setembro - Palco Teatro
9h: Filme + Debate com cabine fechada do filme “Crisálida”. Convidado: Sílvio Guindane;
15h: Lançamento de livro e palestra com o tema “O poder da comunicação”, com Clóvis Monteiro;
20h: Stand Up de Matheus Mattos.
Dia 25 de Setembro - Palco Biblioteca
9h (1ª andar): Lançamento do livro “Veterinário Bernardo”, com Cândida Albertina;
10h (1ª andar): Contação de História - Baobá / Nia A Menina dos Afetos e Raízes que Gingham, com Shirlei Machado;
10h30 (1ª andar): Contação de História - Os bonecos de lata, com Ana Luiza;
14h (1ª andar): Contação de História - A Fada Laranja, com Tia Régi;
14h30 (1ª andar): Contação de História - Uma Confusão de Parar, com Larissa e Eliene;
15h (1ª andar): Contação de História - A Bruxa Ataca de Panela, com Larissa e Eliene;
19h (2ª andar): Bate Papo - LiteraCaxias: Quando Caxias virou literatura. Convidados: Marlon Souza, Kennedy Ramires e Natália Higino.
Dia 25 de Setembro - Palco Praça
9h: Espaço de fala das editoras;
10h: Mesa de Conversa - Palavras que resistem: da dor do afeto à voz da comunidade. Convidado: Igor Pires (Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente) e Gê Coelho (Favelismo: a revolução que vem das favelas);
15h: Mesa de Conversa - Samba, Identidade e Cultura Popular. Convidados: Prof. Luiz Antônio Simas, Leonardo Bruno e mediação de Louiz Carlos;
17h: Roda de Samba do Castelen, com Leonardo Bessa e Erick Fanuel.
Dia 25 de Setembro - Palco Teatro
9h: Palestra com Conceição Evaristo, com mediação de Lucimar Felisberto. Seguida de sessão de autógrafos;
15h: Mesa de Conversa - Memórias e Territórios: aspectos jurídicos, históricos e educacionais da nossa formação. Convidados: Dr. Fabrício Gaspar (Procurador Geral do Município de Duque de Caxias), Nielson Bezerra (Coord. Pgm Pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias - PPGECC/UERJ), Tânia Amaro (Diretora do Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias) e mediação de Sidney Oliveira (Presidente da Academia Duquecaxiense de Letras e Artes);
19h: Stand Up - Raphael Ghanem (sessão extra);
21h: Stand Up - Raphael Ghanem.
Dia 26 de Setembro - Palco Biblioteca
9h (2ª andar): Mesa de Conversa com a Unigranrio - A Importância da Literatura no Combate à Violência de Gênero. Convidados: Liliane Mesquita, Simone Paulino e mediação de Renan Moura;
9h30 (1ª andar): Contação de História - O menino que não tinha nome, com Patricia e Eliene;
10h (1ª andar): Contação de História - Maria vai com as outras, com Patricia e Eliene;
10h30 (1ª andar): Contação de História - João Jiló, com Patricia, e Roda de Leitura “Encantando Carolina Maria de Jesus”, mediada pela Prof. Dra. Adriana Correa. (Para crianças de 5 a 9 anos);
13h30 (1ª andar): Contação de História, com a escritora Claudia;
14h (1ª andar): Contação de História - O mistério do rato sem rabo, com Mônica Menezes;
14h30 (1ª andar): Contação de História - Zulai, com Cris Costa;
15h (2ª andar): Bate Papo - Literatura Nerd: Quadrinhos, RPG e Boardgames. Convidados: Cristiane Ludgerio, Andressa Konno e Alex Genaro;
17h (2ª andar): Bate Papo - Nós somos quadrinistas: a vivência e as peripécias de se fazer quadrinhos no Rio de Janeiro e na Baixada. Convidados: Luma Rodrigues, Remo Branco, Hamilton Kabuna e Gabriel Paredes (Coletivo Caximbau).
Dia 26 de Setembro - Palco Praça
9h: Espaço - Bibliotecas Comunitárias. Apresentação de Luar de Dança e Orquestra Som que transforma;
14h: Mesa de Conversa - As outras margens da literatura: escritas LGBTQIAPN+. Convidados: Victor Marques, Yulle, Rina Rodriguez e mediação de Marlon Souza;
16h: Mesa de Conversa - Entre Literatura e o Autismo: maternidade, identidade e narrativas. Convidadas: Malu Miranda, Fabiana Esteves, Isis Esteves e mediação de Thays Andrade.
Dia 26 de Setembro - Palco Teatro
14h: Mesa de Conversa - Samba e Carnaval: enredos, crônicas, estética e identidade. Abertura com apresentação cultural da Pimpolhos da Grande Rio. Convidados: Milton Cunha (carnavalesco, apresentador e comentarista de carnaval da TV Globo), Antônio Gonzaga (carnavalesco da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio) e mediação de Yasmin Menezes (Departamento Cultural da Escola de Samba Grande Rio) e de Gabriel Gomes (Departamento Cultural da Escola de Samba Grande Rio).
19h: Stand Up - Raphael Ghanem;
21h: Stand Up - Raphael Ghanem.
O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), recebendo o fomento da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos do Ministério da Cultura, Governo Federal, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
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