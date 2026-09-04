Indicações reforçam pedidos para melhorias nos bairros de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Indicações reforçam pedidos para melhorias nos bairros de Caxias
Asfalto, ações de meio ambiente e instalação de torre de monitoramento foram as demandas apresentadas
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