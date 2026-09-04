Indicações reforçam pedidos para melhorias nos bairros de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

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Igor Silva
Duque de Caxias - Na sessão plenária da Câmara de Duque de Caxias, realizada no dia 03/09, foram lidos requerimentos consignando moções e indicações parlamentares solicitando obras e serviços no município.
Os vereadores apontam a necessidade de intervenção do Executivo para o asfaltamento ao longo da Rua Figueiredo, no bairro Centenário; retirada de lixo e entulho da Rua Itabira, no bairro Circular; revitalização em toda a extensão da Avenida Chopin, no bairro Jardim Gramacho; e a implantação de torre, com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial, na Rua Santos Dumont, esquina com a Rua Vinte e Um de Abril, no bairro Doutor Laureano.
As sessões plenárias da Câmara de Duque de Caxias são realizadas às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30, e são abertas ao público.