Com ajuda da tecnologia, homem é preso por roubo de carga em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
No dia 4 de setembro, sexta-feira, em Xerém, mais uma ação conjunta resultou na prisão de um homem procurado pelo crime de roubo de carga.
O suspeito estava em um veículo roubado, identificado pelas câmeras do sistema de monitoramento Smart Duque. Após o reconhecimento do automóvel, o sistema emitiu um alerta e os agentes que atuam no Centro de Monitoramento comunicaram imediatamente as forças de segurança.
O deslocamento do veículo passou a ser acompanhado em tempo real pelas câmeras instaladas no município. Com as informações compartilhadas entre os agentes, foi possível montar um cerco e realizar a abordagem, que terminou com a prisão do procurado.
Esta é mais uma ocorrência em que a integração entre o Smart Duque e as forças de segurança que atuam no município contribui diretamente para o combate à criminalidade.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destaca que o investimento em tecnologia, infraestrutura e integração entre as instituições é fundamental para ampliar a segurança da população.
Esta foi a segunda prisão realizada nesta semana com o auxílio do sistema de monitoramento Smart Duque e a atuação integrada das polícias Militar e Civil em Duque de Caxias.
No dia 2 de setembro, policiais militares do 15º BPM e agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) prenderam dois homens que circulavam em um veículo clonado.
Após a identificação do automóvel, foi montado um cerco na região de Vila Rosário. Os suspeitos tentaram fugir, dando início a uma perseguição, mas foram localizados e presos na Rua Sambaitiba.
Com a dupla, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre 38, munições e o veículo clonado, que foi recuperado.
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