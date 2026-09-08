Com ajuda da tecnologia, homem é preso por roubo de carga em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Com ajuda da tecnologia, homem é preso por roubo de carga em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 08/09/2026 19:21

combate à criminalidade em Duque de Caxias.



No dia 4 de setembro, sexta-feira, em Xerém, mais uma ação conjunta resultou na prisão de um homem procurado pelo crime de roubo de carga.



O suspeito estava em um veículo roubado, identificado pelas câmeras do sistema de monitoramento Smart Duque. Após o reconhecimento do automóvel, o sistema emitiu um alerta e os agentes que atuam no Centro de Monitoramento comunicaram imediatamente as forças de segurança.



O deslocamento do veículo passou a ser acompanhado em tempo real pelas câmeras instaladas no município. Com as informações compartilhadas entre os agentes, foi possível montar um cerco e realizar a abordagem, que terminou com a prisão do procurado.



Esta é mais uma ocorrência em que a integração entre o Smart Duque e as forças de segurança que atuam no município contribui diretamente para o combate à criminalidade.



O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destaca que o investimento em tecnologia, infraestrutura e integração entre as instituições é fundamental para ampliar a segurança da população. Duque de Caxias - A união entre tecnologia e forças de segurança segue fortalecendo oem Duque de Caxias. O trabalho integrado entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal Armada e o sistema de vigilância eletrônica do município vem contribuindo para tornar a cidade cada vez mais segura. No dia 4 de setembro, sexta-feira, em Xerém, mais uma ação conjunta resultou na prisão de um homem procurado pelo crime de roubo de carga.O suspeito estava em um veículo roubado, identificado pelas câmeras do sistema de monitoramento Smart Duque. Após o reconhecimento do automóvel, o sistema emitiu um alerta e os agentes que atuam nocomunicaram imediatamente as forças de segurança.O deslocamento do veículo passou a ser acompanhado em tempo real pelas câmeras instaladas no município. Com as informações compartilhadas entre os agentes, foi possível montar um cerco e realizar a abordagem, que terminou com a prisão do procurado.Esta é mais uma ocorrência em que a integração entre o Smart Duque e as forças de segurança que atuam no município contribui diretamente para o combate à criminalidade.O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destaca que o investimento em tecnologia, infraestrutura e integração entre as instituições é fundamental para ampliar a segurança da população.

“A cidade de Duque de Caxias pode, sim, se tornar a capital da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, vamos continuar investindo na Força Municipal, no Complexo de Segurança, na ampliação do sistema de câmeras e realizando reuniões semanais com todas as forças de segurança. O nosso objetivo é trabalhar cada vez mais unidos para reduzir a criminalidade e garantir mais segurança para a nossa população”, afirmou o prefeito.



Esta foi a segunda prisão realizada nesta semana com o auxílio do sistema de monitoramento Smart Duque e a atuação integrada das polícias Militar e Civil em Duque de Caxias.



No dia 2 de setembro, policiais militares do 15º BPM e agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) prenderam dois homens que circulavam em um veículo clonado.



Após a identificação do automóvel, foi montado um cerco na região de Vila Rosário. Os suspeitos tentaram fugir, dando início a uma perseguição, mas foram localizados e presos na Rua Sambaitiba.



Com a dupla, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre 38, munições e o veículo clonado, que foi recuperado.