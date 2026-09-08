Com ajuda da tecnologia, homem é preso por roubo de carga em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - A união entre tecnologia e forças de segurança segue fortalecendo o combate à criminalidade em Duque de Caxias. O trabalho integrado entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal Armada e o sistema de vigilância eletrônica do município vem contribuindo para tornar a cidade cada vez mais segura.

No dia 4 de setembro, sexta-feira, em Xerém, mais uma ação conjunta resultou na prisão de um homem procurado pelo crime de roubo de carga.

O suspeito estava em um veículo roubado, identificado pelas câmeras do sistema de monitoramento Smart Duque. Após o reconhecimento do automóvel, o sistema emitiu um alerta e os agentes que atuam no Centro de Monitoramento comunicaram imediatamente as forças de segurança.

O deslocamento do veículo passou a ser acompanhado em tempo real pelas câmeras instaladas no município. Com as informações compartilhadas entre os agentes, foi possível montar um cerco e realizar a abordagem, que terminou com a prisão do procurado.

Esta é mais uma ocorrência em que a integração entre o Smart Duque e as forças de segurança que atuam no município contribui diretamente para o combate à criminalidade.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destaca que o investimento em tecnologia, infraestrutura e integração entre as instituições é fundamental para ampliar a segurança da população.
“A cidade de Duque de Caxias pode, sim, se tornar a capital da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, vamos continuar investindo na Força Municipal, no Complexo de Segurança, na ampliação do sistema de câmeras e realizando reuniões semanais com todas as forças de segurança. O nosso objetivo é trabalhar cada vez mais unidos para reduzir a criminalidade e garantir mais segurança para a nossa população”, afirmou o prefeito.

Esta foi a segunda prisão realizada nesta semana com o auxílio do sistema de monitoramento Smart Duque e a atuação integrada das polícias Militar e Civil em Duque de Caxias.

No dia 2 de setembro, policiais militares do 15º BPM e agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) prenderam dois homens que circulavam em um veículo clonado.

Após a identificação do automóvel, foi montado um cerco na região de Vila Rosário. Os suspeitos tentaram fugir, dando início a uma perseguição, mas foram localizados e presos na Rua Sambaitiba.

Com a dupla, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre 38, munições e o veículo clonado, que foi recuperado.