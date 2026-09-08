Força Municipal inicia patrulhamento no segundo distrito de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal inicia patrulhamento no segundo distrito de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 08/09/2026 19:50





Os agentes da Força Municipal, identificados pelo uniforme nas cores amarelo e azul-marinho e pela boina preta, atuam nos policiamentos preventivo e ostensivo, com foco nos crimes que mais impactam diretamente a sensação de segurança da população, como roubos de rua, de celulares, de veículos e de cargas. Duque de Caxias - A Força Municipal iniciou a expansão de seu patrulhamento para o segundo distrito de Duque de Caxias. Nesta semana, os moradores de Vila Rosário passam a contar com o reforço das equipes da Guarda Civil Municipal Armada, ampliando a presença do efetivo nas ruas e as ações de segurança na região. Os agentes da Força Municipal, identificados pelo uniforme nas cores amarelo e azul-marinho e pela boina preta, atuam nos policiamentos preventivo e ostensivo, com foco nos crimes que mais impactam diretamente a sensação de segurança da população, como roubos de rua, de celulares, de veículos e de cargas.

A definição dos locais que recebem o reforço no patrulhamento é baseada na análise dos índices de criminalidade divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). A partir desses dados, são identificadas e mapeadas as áreas com maior incidência de crimes para o direcionamento estratégico das equipes.



Até o fim de setembro, a previsão é de que 600 agentes treinados e capacitados para o uso de pistolas calibres 9 milímetros e .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5.56, estejam atuando nas ruas em apoio ao patrulhamento e às demais forças de segurança. Os integrantes da Força Municipal passam por qualificação técnica para o uso do armamento letal, seguindo as diretrizes técnicas e a legislação em vigor.



A ampliação da estrutura operacional também conta com o início das atividades do Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) e das Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), unidades que aumentam a mobilidade e que agilizam a capacidade de resposta da Força Municipal.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, tem investido na ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal, na capacitação e no treinamento dos agentes, além da aquisição de equipamentos, armamentos, viaturas e motocicletas. Os investimentos também incluem a expansão do sistema de videomonitoramento, com câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos.

“Estamos construindo uma Duque de Caxias ainda mais segura para os cidadãos. Uma cidade segura atrai investimentos e gera empregos. Em apenas um mês de atuação da Força Municipal, os roubos de carga caíram 63,8%, os roubos de veículos, 36,7%, e os roubos de rua, 27%. São números que representam mais segurança e tranquilidade para o caxiense”, destacou o prefeito.



Durante o mês de setembro, a Força Municipal seguirá ampliando sua área de atuação em diferentes regiões do município. Na segunda-feira (07), o patrulhamento começou na Covanca. Nesta terça-feira (08), as equipes iniciam as atividades no Parque Senhor do Bonfim, ambos no primeiro distrito, e em Vila Rosário, no segundo distrito.