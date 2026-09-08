Caxias resgata tradição de desfiles cívicos no dia 7 de setembro - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias resgata tradição de desfiles cívicos no dia 7 de setembroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 08/09/2026 19:41 | Atualizado 08/09/2026 19:43

Caxias resgata tradição de desfiles cívicos no dia 7 de setembro Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O desfile de 7 de setembro reuniu cerca de 600 alunos da rede pública municipal, além de estudantes de duas escolas particulares e de servidores da Guarda Municipal e da Força Municipal, em uma grande celebração de civismo, cidadania e valorização dos símbolos nacionais.



O desfile teve início às 9h, na Rua Nóbrega Ribeiro, levando estudantes, agentes públicos e moradores em uma manhã de celebração da Independência do Brasil.

A retomada dos desfiles representa o resgate de uma tradição que, durante anos, deixou de fazer parte do calendário oficial de Duque de Caxias. Em 2026, a prefeitura decidiu ampliar a programação e levar as celebrações aos quatro distritos, aproximando o evento das comunidades e garantindo que diferentes regiões da cidade participassem desse momento histórico.

Caxias resgata tradição de desfiles cívicos no dia 7 de setembro Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

“Estamos devolvendo aos moradores de Duque de Caxias uma tradição que faz parte da história da nossa cidade. Depois de anos sem os desfiles, conseguimos colocar novamente nossas crianças, nossas famílias, nossas forças de segurança e toda a comunidade nas ruas para celebrar a Independência. E fizemos questão de levar essa programação para os quatro distritos, porque Duque de Caxias é uma cidade grande, diversa, e cada região precisa ser valorizada. É uma tradição que estamos resgatando, queremos manter viva e veio para ficar”, destacou o prefeito Netinho Reis.



A programação começou no primeiro distrito, no dia 30 de agosto, com desfile na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, na altura da Praça do Relógio, na pista sentido Praça do Pacificador. No dia 2 de setembro, foi a vez do segundo distrito. A concentração aconteceu na Avenida Jornalista Moacir Padilha, na Praça do Rotary, com o desfile seguindo no sentido Praça da Prefeitura. O terceiro distrito recebeu o desfile no dia 4 de setembro, na Avenida Automóvel Clube, próximo à Praça da Equitativa, na pista sentido Taquara.

Ao longo dos eventos, a programação contou com a participação de representantes das Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Força Municipal Armada, além de alunos das redes municipal e particular de ensino.

Caxias resgata tradição de desfiles cívicos no dia 7 de setembro Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



O encerramento, em Xerém, completou o circuito cívico pelo município e reforçou a proposta de transformar novamente os desfiles em uma tradição anual de Duque de Caxias. Para os estudantes, a participação também representa uma oportunidade de vivenciar, fora das salas de aula, valores relacionados à cidadania, ao respeito, ao patriotismo e à participação social.



Com a presença das escolas e da comunidade, Duque de Caxias fecha a programação de 7 de Setembro, celebrando não apenas a Independência do Brasil, mas também o reencontro da cidade com uma tradição que durante anos ficou ausente das ruas. O encerramento, em Xerém, completou o circuito cívico pelo município e reforçou a proposta de transformar novamente os desfiles em uma tradição anual de Duque de Caxias. Para os estudantes, a participação também representa uma oportunidade de vivenciar, fora das salas de aula, valores relacionados à cidadania, ao respeito, ao patriotismo e à participação social.Com a presença das escolas e da comunidade, Duque de Caxias fecha a programação de 7 de Setembro, celebrando não apenas a Independência do Brasil, mas também o reencontro da cidade com uma tradição que durante anos ficou ausente das ruas.