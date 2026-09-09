Zeca Pagodinho torna-se embaixador da Cultura de Caxias - Divulgação

Zeca Pagodinho torna-se embaixador da Cultura de Caxias Divulgação

Publicado 09/09/2026 20:49

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias decretou a Lei de nº 3.610/26, sancionada pelo prefeito Netinho Reis, que concede o título de Embaixador da Cultura do município da Baixada Fluminense ao cantor e compositor Zeca Pagodinho. No texto, a honraria ao artista é concedida “em reconhecimento à sua relevante contribuição para o desenvolvimento, a valorização e a promoção da cultura local”. O Projeto de Lei (PL) é de autoria da vereadora Fernanda Costa, do MDB.

Com a nomeação, Jessé Gomes da Silva Filho, o Zeca Pagodinho, poderá, de forma voluntária e simbólica, representar o município em eventos culturais; incentivar e promover as manifestações culturais locais; apoiar ações, projetos e programas culturais desenvolvidos na cidade; e contribuir para a valorização dos artistas, das tradições e do patrimônio cultural de Caxias.

O texto do PL reforça ainda a relação direta do cantor com o distrito de Xerém, lugar onde o sambista mora por anos e onde mantém a sede do Instituto Zeca Pagodinho, uma escola de capacitação artística e cultural para jovens que vivem na região. O território ainda será o cenário do filme “Deixa a Vida Me Levar”, sobre a vida de Zeca Pagodinho, com direção assinada por Sílvio Guindane.