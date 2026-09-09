Zeca Pagodinho torna-se embaixador da Cultura de Caxias Divulgação
Zeca Pagodinho torna-se embaixador da Cultura de Caxias
Artista poderá, de forma voluntária e simbólica, representar o município em eventos culturais
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