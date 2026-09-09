Prefeitura de Caxias renova frota de ônibus Tarifa ZeroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - Dez novos ônibus entram em operação no programa Tarifa Zero, da Prefeitura de Duque de Caxias. Os veículos substituem unidades mais antigas e ampliam o conforto e a qualidade do transporte oferecido gratuitamente à população. Entre janeiro e agosto de 2026, mais de 4 milhões de passageiros utilizaram o serviço.
Atualmente, o Tarifa Zero conta com 21 linhas que interligam os quatro distritos do município, permitindo que os passageiros se desloquem pela cidade sem custo.

Implementado pela Prefeitura de Duque de Caxias, o programa tem como objetivo promover a inclusão social e facilitar o deslocamento de trabalhadores, estudantes e consumidores, especialmente moradores de áreas com menor oferta de transporte público.
As linhas do Tarifa Zero conectam bairros e distritos e garantem o acesso da população a serviços públicos, comércios, escolas, unidades de saúde e áreas de lazer. Os ônibus circulam todos os dias, das 5h às 22h, oferecendo uma alternativa de transporte coletivo gratuita, acessível e eficiente.
Os itinerários e horários das linhas podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura de Duque de Caxias.

Linhas que recebem os novos ônibus

* TZ 12 – Cangulo
* TZ 16 – Parque das Missões
* TZ 05 – Vila Maria Helena
* TZ 04 – Vila Operária
* TZ 15 – Cidade dos Meninos:
* TZ 10 – Santo Antônio