Prefeitura de Caxias renova frota de ônibus Tarifa Zero - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias renova frota de ônibus Tarifa ZeroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 09/09/2026 20:43

Atualmente, o Tarifa Zero conta com 21 linhas que interligam os quatro distritos do município, permitindo que os passageiros se desloquem pela cidade sem custo.



Implementado pela Prefeitura de Duque de Caxias, o programa tem como objetivo promover a inclusão social e facilitar o deslocamento de trabalhadores, estudantes e consumidores, especialmente moradores de áreas com menor oferta de transporte público.

As linhas do Tarifa Zero conectam bairros e distritos e garantem o acesso da população a serviços públicos, comércios, escolas, unidades de saúde e áreas de lazer. Os ônibus circulam todos os dias, das 5h às 22h, oferecendo uma alternativa de transporte coletivo gratuita, acessível e eficiente.

Os itinerários e horários das linhas podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura de Duque de Caxias.



Linhas que recebem os novos ônibus



* TZ 12 – Cangulo

* TZ 16 – Parque das Missões

* TZ 05 – Vila Maria Helena

* TZ 04 – Vila Operária

* TZ 15 – Cidade dos Meninos:

* TZ 10 – Santo Antônio