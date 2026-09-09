Atualmente, o Tarifa Zero conta com 21 linhas que interligam os quatro distritos do município, permitindo que os passageiros se desloquem pela cidade sem custo.
Implementado pela Prefeitura de Duque de Caxias, o programa tem como objetivo promover a inclusão social e facilitar o deslocamento de trabalhadores, estudantes e consumidores, especialmente moradores de áreas com menor oferta de transporte público.
As linhas do Tarifa Zero conectam bairros e distritos e garantem o acesso da população a serviços públicos, comércios, escolas, unidades de saúde e áreas de lazer. Os ônibus circulam todos os dias, das 5h às 22h, oferecendo uma alternativa de transporte coletivo gratuita, acessível e eficiente.
Os itinerários e horários das linhas podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura de Duque de Caxias.
Linhas que recebem os novos ônibus
* TZ 12 – Cangulo * TZ 16 – Parque das Missões * TZ 05 – Vila Maria Helena * TZ 04 – Vila Operária * TZ 15 – Cidade dos Meninos: * TZ 10 – Santo Antônio
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