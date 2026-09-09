Força Municipal de Caxias chega a mais bairros do segundo distrito - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal de Caxias chega a mais bairros do segundo distritoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 09/09/2026 20:39

Nesta quarta-feira, 9 de setembro, os bairros Garibaldi e Pantanal passaram a contar com o reforço do patrulhamento. Os agentes da Força Municipal são identificados pelo uniforme nas cores amarelo e azul-marinho e pela boina preta, características da Força Municipal.

A expansão continua nos próximos dias. Na quinta-feira, 10 de setembro, o patrulhamento chega ao Parque Fluminense e a São Bento. Na sexta-feira, 11, será a vez do Pilar e Jardim Primavera. Já no sábado, 12, as equipes começam a atuar em Saracuruna e Campos Elíseos.



Até o fim de setembro, a previsão é de que 600 agentes estejam nas ruas de Duque de Caxias, reforçando o policiamento preventivo e as ações de combate aos roubos de rua, de veículos e de cargas.

Em agosto, Duque de Caxias registrou redução nos índices de roubos de veículos, de cargas e de rua. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), analisados pela prefeitura, foi registrado o menor número de roubos de veículos desde o início do sistema de metas, o menor número de roubos de carga desde 2003 e o menor índice de roubos de rua desde 2009.



Os agentes da Força Municipal são habilitados para utilizar pistolas calibre 9 mm e .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5,56. Os profissionais passaram por treinamento e capacitação e receberam certificação da Polícia Federal para o uso do armamento.

Os fuzis serão utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal. Todo o processo de formação e capacitação seguiu os protocolos técnicos e legais necessários para o emprego do armamento.



Além da ampliação do efetivo, a Prefeitura de Duque de Caxias investiu na aquisição de novas viaturas e motocicletas. No último dia 4, entrou em operação o Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) e as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), ampliando e agilizando as ações das equipes da Força Municipal.



O prefeito Netinho Reis pretende transformar Duque de Caxias na capital da segurança. Além dos investimentos na Guarda Civil Municipal, a Prefeitura aposta na integração com os governos Federal e Estadual, por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das Polícias Militar e Civil.

Semanalmente, representantes das forças de segurança que atuam no município se reúnem para analisar dados, identificar as áreas prioritárias e definir as próximas ações de combate à criminalidade. Os encontros acontecem na sede da Guarda Civil Municipal Armada, no Complexo de Segurança.



“Duque de Caxias está se tornando a capital da segurança. Nas reuniões, são definidas as áreas em que o combate à criminalidade será reforçado. E, no mês de setembro, teremos a maior Força Municipal do Brasil e o maior parque tecnológico da área de segurança”, declarou o prefeito Netinho Reis.