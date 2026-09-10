Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 10/09/2026 19:06

FLIDUC está chegando e promete fazer história na Baixada Fluminense.



Um dos grandes destaques da programação acontece no dia 26 de setembro, às 14h, no Palco Praça. Estão confirmados, na mesa de conversa ‘As outras margens da Literatura: Escritas LGBTQIAPN+’, Victor Marques, Yulle e Rina Rodrigues. O debate vai colocar, em foco, a vulnerabilidade, as vivências contemporâneas e a representatividade nas pautas de diversidade, contando com participações marcantes. Os convidados vão debater os rumos, os desafios e a força dessas narrativas no mercado editorial.



Outra mesa que vem chamando atenção do público é o bate-papo ‘LiteraCaxias: Quando Caxias virou literatura’, que será promovida no dia 25, às 19h, no Palco Biblioteca. Entre os convidados, Marlon Souza, Kennedy Ramires e Natália Higino. O LiteraCaxias representa os movimentos de valorização da literatura regional da Baixada Fluminense, com base em pilares como o incentivo a livreiros e a editores locais, o apoio a bibliotecas comunitárias e o protagonismo periférico. está chegando e promete fazer história na Baixada Fluminense. A Festa Literária de Duque de Caxias acontecerá de 23 a 26 de setembro, ocupando os principais espaços do Centro Cultural Oscar Niemeyer, no centro da cidade. Durante quatro dias, a Praça do Pacificador, o Teatro Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola receberão grandes nomes da literatura e da cultura brasileira. O festival é gratuito e vai celebrar a diversidade e as manifestações literárias nacionais e periféricas.Um dos grandes destaques da programação acontece no dia 26 de setembro, às 14h, no Palco Praça. Estão confirmados, na mesa de conversa ‘As outras margens da Literatura: Escritas LGBTQIAPN+’, Victor Marques, Yulle e Rina Rodrigues. O debate vai colocar, em foco, a vulnerabilidade, as vivências contemporâneas e a representatividade nas pautas de diversidade, contando com participações marcantes. Os convidados vão debater os rumos, os desafios e a força dessas narrativas no mercado editorial.Outra mesa que vem chamando atenção do público é o bate-papo ‘LiteraCaxias: Quando Caxias virou literatura’, que será promovida no dia 25, às 19h, no Palco Biblioteca. Entre os convidados, Marlon Souza, Kennedy Ramires e Natália Higino. Orepresenta os movimentos de valorização da literatura regional da Baixada Fluminense, com base em pilares como o incentivo a livreiros e a editores locais, o apoio a bibliotecas comunitárias e o protagonismo periférico.

Além dos grandes nomes já confirmados na programação, como Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Milton Cunha, Luiz Antônio Simas, Bia Bedran e vários outros, a FLIDUC abrirá um espaço fundamental para redes de formação de leitores. O movimento fortalece a circulação de autores independentes da Baixada Fluminense e dá visibilidade a projetos comunitários, conectando os principais nomes do evento aos profissionais e a projetos que fazem o livro circular nos territórios da cidade durante todo o ano.

A festa promete reunir público variado e de todas as idades. O evento é uma realização da ML Produções e Camila Portes Produção de Eventos. O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), recebendo o fomento da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos do Ministério da Cultura, governo federal, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



