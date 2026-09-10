Um dos grandes destaques da programação acontece no dia 26 de setembro, às 14h, no Palco Praça. Estão confirmados, na mesa de conversa ‘As outras margens da Literatura: Escritas LGBTQIAPN+’, Victor Marques, Yulle e Rina Rodrigues. O debate vai colocar, em foco, a vulnerabilidade, as vivências contemporâneas e a representatividade nas pautas de diversidade, contando com participações marcantes. Os convidados vão debater os rumos, os desafios e a força dessas narrativas no mercado editorial.
Outra mesa que vem chamando atenção do público é o bate-papo ‘LiteraCaxias: Quando Caxias virou literatura’, que será promovida no dia 25, às 19h, no Palco Biblioteca. Entre os convidados, Marlon Souza, Kennedy Ramires e Natália Higino. O LiteraCaxias representa os movimentos de valorização da literatura regional da Baixada Fluminense, com base em pilares como o incentivo a livreiros e a editores locais, o apoio a bibliotecas comunitárias e o protagonismo periférico.
Além dos grandes nomes já confirmados na programação, como Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Milton Cunha, Luiz Antônio Simas, Bia Bedran e vários outros, a FLIDUC abrirá um espaço fundamental para redes de formação de leitores. O movimento fortalece a circulação de autores independentes da Baixada Fluminense e dá visibilidade a projetos comunitários, conectando os principais nomes do evento aos profissionais e a projetos que fazem o livro circular nos territórios da cidade durante todo o ano.
A festa promete reunir público variado e de todas as idades. O evento é uma realização da ML Produções e Camila Portes Produção de Eventos. O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), recebendo o fomento da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos do Ministério da Cultura, governo federal, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
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