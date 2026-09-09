Museu Ciência e Vida promove oficina gratuita que une Geometria e arte - Fundação Cecierj/ Filipe Dutra/Divulgação

Museu Ciência e Vida promove oficina gratuita que une Geometria e arteFundação Cecierj/ Filipe Dutra/Divulgação

Publicado 09/09/2026 21:06

Durante a atividade, os participantes vão explorar as características dos quadriláteros por meio de mapas conceituais e dinâmicas práticas. A proposta é fazer com que os personagens criados nas máscaras ganhem vida em narrativas próprias, relacionando a Geometria ao cotidiano e a outras áreas do conhecimento de forma integrada e significativa.

A iniciativa integra as ações contínuas da Fundação Cecierj voltadas à popularização da ciência e ao apoio a metodologias inovadoras de ensino no Estado do Rio de Janeiro.

Serviço:

• Evento: Oficina lúdica de Geometria e Criação de Máscaras

• Local: Museu Ciência e Vida (Rua Ailton da Costa, s/nº – 25 de Agosto, Duque de Caxias)

• Entrada: Gratuita

• Inscrições: Obrigatórias via formulário eletrônico em https://forms.gle/XbE3WLJf9MnTfXqy7