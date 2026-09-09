Durante a atividade, os participantes vão explorar as características dos quadriláteros por meio de mapas conceituais e dinâmicas práticas. A proposta é fazer com que os personagens criados nas máscaras ganhem vida em narrativas próprias, relacionando a Geometria ao cotidiano e a outras áreas do conhecimento de forma integrada e significativa.
A iniciativa integra as ações contínuas da Fundação Cecierj voltadas à popularização da ciência e ao apoio a metodologias inovadoras de ensino no Estado do Rio de Janeiro.
Serviço: • Evento: Oficina lúdica de Geometria e Criação de Máscaras • Local: Museu Ciência e Vida (Rua Ailton da Costa, s/nº – 25 de Agosto, Duque de Caxias) • Entrada: Gratuita • Inscrições: Obrigatórias via formulário eletrônico em https://forms.gle/XbE3WLJf9MnTfXqy7
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