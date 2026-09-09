Museu Ciência e Vida promove oficina gratuita que une Geometria e arteFundação Cecierj/ Filipe Dutra/Divulgação

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Igor Silva
Duque de Caxias - O Museu Ciência e Vida, unidade da Fundação Cecierj sediada em Caxias, realiza no próximo sábado, dia 12, uma oficina pedagógica e lúdica sobre quadriláteros. A atividade busca transformar a Matemática em uma experiência criativa e interdisciplinar, utilizando materiais simples e coloridos para a confecção de máscaras geométricas. A participação é gratuita, e os interessados devem se inscrever previamente pela internet, já que as vagas são limitadas.
Durante a atividade, os participantes vão explorar as características dos quadriláteros por meio de mapas conceituais e dinâmicas práticas. A proposta é fazer com que os personagens criados nas máscaras ganhem vida em narrativas próprias, relacionando a Geometria ao cotidiano e a outras áreas do conhecimento de forma integrada e significativa.
A iniciativa integra as ações contínuas da Fundação Cecierj voltadas à popularização da ciência e ao apoio a metodologias inovadoras de ensino no Estado do Rio de Janeiro.
Serviço:
• Evento: Oficina lúdica de Geometria e Criação de Máscaras
• Local: Museu Ciência e Vida (Rua Ailton da Costa, s/nº – 25 de Agosto, Duque de Caxias)
• Entrada: Gratuita
• Inscrições: Obrigatórias via formulário eletrônico em https://forms.gle/XbE3WLJf9MnTfXqy7