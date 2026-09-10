Prefeitura de Duque de Caxias inaugura 29ª Clínica da Família - Diuvlgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Duque de Caxias inaugura 29ª Clínica da FamíliaDiuvlgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 10/09/2026 19:16

A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou a nova Clínica da Família Saracuruna. Localizada no bairro Vila Urussaí, no terceiro distrito, a unidade é a 29ª entregue na gestão do prefeito Netinho Reis.

As Clínicas da Família foram projetadas para ampliar e qualificar o atendimento de saúde oferecido aos moradores nos territórios onde estão inseridas. Com a expansão dos serviços da rede de Atenção Primária, a Prefeitura de Duque de Caxias visa atingir 100% da cobertura de saúde nos quatro distritos.



A nova Clínica da Família Saracuruna tem capacidade de atender 17.500 pessoas/mês e conta com cinco equipes de agentes comunitários, que atuarão diretamente nas visitas aos moradores da região.

“Em 20 meses, transformamos o atendimento da rede de Atenção Primária, com a entrega de 29 Clínicas da Família, nos quatro distritos. São dezenas de equipes e agentes de saúde preparados para prestar o melhor atendimento a população”, destacou o prefeito Netinho Reis.

A unidade conta com estrutura moderna e ambiente totalmente climatizado, consultórios - incluindo ginecologia e odontologia, salas de vacina, procedimentos, curativos, farmácia, reunião, além de setor administrativo e de sistema de regulação. A estrutura também conta com Academia de Saúde ao ar livre.

A nova Clínica da Família Saracuruna funciona de segunda a sexta-feira e está localizada na Rua Maria Trindade, esquina com Av. Visconde de Caravelas, s/n., Vila Urussaí – Saracuruna.