Vigilência Ambiental de Caxias realiza mobilização em bairros da cidade - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Vigilência Ambiental de Caxias realiza mobilização em bairros da cidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 11/09/2026 18:24

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, realiza uma nova edição do programa SVAVZ em Agente Mais Perto, de 14 a 18 de setembro, das 9h às 15h, com ações simultâneas em cinco pontos do município: Nova Campinas, Vila Maria Helena, Parque Paulista, Jardim Primavera e Parque Fluminense.

Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) para levar ações de vigilância, prevenção e promoção da saúde diretamente aos moradores. A mobilização reúne(ACEs) e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) para levar ações de vigilância, prevenção e promoção da saúde diretamente aos moradores. Entre as atividades estão visitas domiciliares, controle de vetores e vacinação antirrábica.

Desde o início do programa, mais de 2.000 cães e gatos já foram vacinados contra a raiva. As equipes também realizam serviços como instalação de telas para caixas d’água, controle de roedores, ações com veículos fumacê, identificação de insetos de importância para a saúde pública e orientações para prevenção de doenças. A SVAVZ também oferece acompanhamento de situações de acumulação, por meio do programa específico da Superintendência.

Vigilência Ambiental de Caxias realiza mobilização em bairros da cidade Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Confira os locais onde acontecem as ações, de 14/09 a 18/09:

• Nova Campinas: Avenida do Saber, em frente à Clínica da Família;

• Vila Maria Helena: Rua Salvador Corrêa, s/n, também em frente à Clínica da Família;

• Parque Fluminense: Avenida Governador Leonel Brizola, nº 11 - UBS Doutor Antônio Granja;

• Parque Paulista: Avenida 31 de Março, s/n, em frente à Clínica da Família;

• Jardim Primavera: Rua Dois, s/n, em frente à Clínica da Família. • Nova Campinas: Avenida do Saber, em frente à Clínica da Família;• Vila Maria Helena: Rua Salvador Corrêa, s/n, também em frente à Clínica da Família;• Parque Fluminense: Avenida Governador Leonel Brizola, nº 11 - UBS Doutor Antônio Granja;• Parque Paulista: Avenida 31 de Março, s/n, em frente à Clínica da Família;• Jardim Primavera: Rua Dois, s/n, em frente à Clínica da Família.

Programa amplia atuação nos bairros



O SVAVZ em Agente Mais Perto já esteve em diferentes regiões do município. As primeiras ações foram realizadas no Parque das Missões, seguidas pelo Campo do Leopoldina, em Jardim Primavera, Praça Roberto Dinamite, em São Bento, Pilar e Praça da Figueira. Com a nova mobilização, realizada simultaneamente em cinco localidades, o programa amplia a presença das equipes nos territórios e fortalece a integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Primária. A iniciativa tem como objetivos aproximar os serviços da população e ampliar as ações de prevenção, vigilância e promoção da saúde nos bairros de Duque de Caxias.