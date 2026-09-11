Vigilência Ambiental de Caxias realiza mobilização em bairros da cidade

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, realiza uma nova edição do programa SVAVZ em Agente Mais Perto, de 14 a 18 de setembro, das 9h às 15h, com ações simultâneas em cinco pontos do município: Nova Campinas, Vila Maria Helena, Parque Paulista, Jardim Primavera e Parque Fluminense.
Desde o início do programa, mais de 2.000 cães e gatos já foram vacinados contra a raiva. As equipes também realizam serviços como instalação de telas para caixas d’água, controle de roedores, ações com veículos fumacê, identificação de insetos de importância para a saúde pública e orientações para prevenção de doenças. A SVAVZ também oferece acompanhamento de situações de acumulação, por meio do programa específico da Superintendência.
Confira os locais onde acontecem as ações, de 14/09 a 18/09: • Nova Campinas: Avenida do Saber, em frente à Clínica da Família; • Vila Maria Helena: Rua Salvador Corrêa, s/n, também em frente à Clínica da Família; • Parque Fluminense: Avenida Governador Leonel Brizola, nº 11 - UBS Doutor Antônio Granja; • Parque Paulista: Avenida 31 de Março, s/n, em frente à Clínica da Família; • Jardim Primavera: Rua Dois, s/n, em frente à Clínica da Família.
Programa amplia atuação nos bairros
O SVAVZ em Agente Mais Perto já esteve em diferentes regiões do município. As primeiras ações foram realizadas no Parque das Missões, seguidas pelo Campo do Leopoldina, em Jardim Primavera, Praça Roberto Dinamite, em São Bento, Pilar e Praça da Figueira. Com a nova mobilização, realizada simultaneamente em cinco localidades, o programa amplia a presença das equipes nos territórios e fortalece a integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Primária. A iniciativa tem como objetivos aproximar os serviços da população e ampliar as ações de prevenção, vigilância e promoção da saúde nos bairros de Duque de Caxias.
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