Mais bairros de Duque de Caxias ganham reforço da Força Municipal - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Mais bairros de Duque de Caxias ganham reforço da Força MunicipalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 11/09/2026 18:15

A expansão das áreas de atuação da Força Municipal continua avançando em Duque de Caxias. Nessa quinta-feira, 10 de setembro, mais dois pontos entraram em operação: Parque Fluminense e Praça do Braguinha. Nesta sexta-feira, 11 de setembro, o patrulhamento foi reforçado no Pilar e ao Jardim Primavera. Já no sábado, 12 de setembro, será a vez de Saracuruna e de Campos Elíseos receberem o reforço das equipes.

O policiamento preventivo e ostensivo realizado pela Força Municipal está sendo ampliado progressivamente. Até o final de setembro, 600 agentes estarão atuando nas ruas dos quatro distritos de Duque de Caxias.



Com uniforme diferenciado, composto por blusa amarela, calça azul-marinho e boina preta, os agentes da Força Municipal reforçam a segurança nas áreas urbanas e atuam, de forma integrada, com as demais forças de segurança, como as polícias Militar e Civil e a Polícia Rodoviária Federal, contribuindo para a prevenção e a inibição da ação de criminosos.

Ação de sucesso

Em agosto, primeiro mês de operação da Força Municipal, Duque de Caxias registrou importantes reduções nos índices de criminalidade. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), o município alcançou o menor número de roubos de veículos desde o início do sistema de metas, o menor número de roubos de carga desde 2003 e o menor índice de roubos de rua desde 2009.

Os agentes da Força Municipal atuam com armamento letal, incluindo pistolas calibre 9 mm e .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5,56. Os profissionais passaram por treinamento e capacitação e receberam certificação da Polícia Federal para o uso dos armamentos.



Os fuzis serão utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal. Todo o processo de formação e de capacitação seguiu os protocolos técnicos e legais necessários para o emprego de armas letais.

A Prefeitura de Duque de Caxias também investiu na aquisição de novas viaturas e motocicletas e criou o Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) e as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), ampliando a capacidade de resposta e agilizando as ações das equipes da Força Municipal.

O prefeito Netinho Reis destaca que o objetivo é transformar Duque de Caxias na capital da segurança:



“É por isso que eu estou implementando a Força Municipal em todas as áreas urbanas de Duque de Caxias. Mais segurança nas ruas e agentes preparados para estar perto e cuidar da população.”





