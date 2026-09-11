Festa Literária de Caxias vai valorizar talentos da cidade - Divulgação/Assessoria de imprensa

Festa Literária de Caxias vai valorizar talentos da cidadeDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 11/09/2026 18:38

Teatro Municipal Raul Cortez e na Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola.



Entre os nomes nacionais estão Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Milton Cunha, Luiz Antônio Simas, Bia Bedran e Silvio Guindane, que dividem a programação com artistas e agentes culturais que vivem e produzem em Duque de Caxias. A cultura de Duque de Caxias estará em destaque na Festa Literária da cidade (FLIDUC 2026). Mais de 50 artistas, escritores e profissionais da cultura do município participam da programação, que acontece gratuitamente de 23 a 26 de setembro, na Praça do Pacificador, noe na Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola.Entre os nomes nacionais estão Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Milton Cunha, Luiz Antônio Simas, Bia Bedran e Silvio Guindane, que dividem a programação com artistas e agentes culturais que vivem e produzem em Duque de Caxias.

Festa Literária de Caxias vai valorizar talentos da cidade Divulgação/Assessoria de imprensa



“Uma festa literária que acontece em Duque de Caxias não poderia deixar de olhar para dentro da própria cidade. Temos talentos, histórias, artistas e produtores culturais que precisam e merecem ocupar esses espaços. A FLIDUC nasce também com esse compromisso: valorizar as nossas pratas da casa”, afirma Camila Portes, da Camila Portes Eventos, uma das responsáveis pela realização da festa.



Samba, literatura e memória



Um dos destaques da programação local será a Roda de Samba do Castelen, no dia 25, às 17h, no Palco Praça. Com 25 anos de carreira e 18 anos de trajetória na Grande Rio, o músico é um dos representantes da produção musical da cidade.



“Para mim, estar nesse evento é também uma forma de retribuir tudo que Caxias representa na minha trajetória. Eu cresci aqui, construí minha carreira aqui e tenho muito orgulho de levar o nome da nossa cidade através da música. O pagode é parte da nossa identidade cultural, e poder ocupar esse espaço e dividir isso com o público é muito especial pra mim”, afirma Castelen.



A programação também reúne nomes de diferentes áreas, com debates sobre literatura, samba, território, cultura popular, educação e identidade, além de contações de histórias, lançamentos de livros, oficinas, apresentações musicais, atividades infantis e quadrinhos.



Entre os destaques está a mesa “Memórias e Territórios: aspectos jurídicos, históricos e educacionais da nossa formação”, no dia 25, às 15h, no Palco Teatro, com Fabrício Gaspar, Nielson Bezerra, Tânia Amaro e Sidney Oliveira, presidente da Academia Duquecaxiense de Letras e Artes. “Uma festa literária que acontece em Duque de Caxias não poderia deixar de olhar para dentro da própria cidade. Temos talentos, histórias, artistas e produtores culturais que precisam e merecem ocupar esses espaços. A FLIDUC nasce também com esse compromisso: valorizar as nossas pratas da casa”, afirma Camila Portes, da Camila Portes Eventos, uma das responsáveis pela realização da festa.Um dos destaques da programação local será a Roda de Samba do Castelen, no dia 25, às 17h, no Palco Praça. Com 25 anos de carreira e 18 anos de trajetória na Grande Rio, o músico é um dos representantes da produção musical da cidade.“Para mim, estar nesse evento é também uma forma de retribuir tudo que Caxias representa na minha trajetória. Eu cresci aqui, construí minha carreira aqui e tenho muito orgulho de levar o nome da nossa cidade através da música. O pagode é parte da nossa identidade cultural, e poder ocupar esse espaço e dividir isso com o público é muito especial pra mim”, afirma Castelen.A programação também reúne nomes de diferentes áreas, com debates sobre literatura, samba, território, cultura popular, educação e identidade, além de contações de histórias, lançamentos de livros, oficinas, apresentações musicais, atividades infantis e quadrinhos.Entre os destaques está a mesa “Memórias e Territórios: aspectos jurídicos, históricos e educacionais da nossa formação”, no dia 25, às 15h, no Palco Teatro, com Fabrício Gaspar, Nielson Bezerra, Tânia Amaro e Sidney Oliveira, presidente da Academia Duquecaxiense de Letras e Artes.

“É uma oportunidade de reunir diferentes gerações e mostrar que Caxias também é produtora de conhecimento, literatura, memória e arte”, destaca Sidney.

Festa Literária de Caxias vai valorizar talentos da cidade Divulgação/Assessoria de imprensa



Outro momento de destaque será a participação de Conceição Evaristo, no dia 25, no Palco Teatro Raul Cortez, com mediação da escritora e pesquisadora Lucimar Felisberto, que atua na educação pública de Duque de Caxias e desenvolve pesquisas relacionadas à memória e às experiências da população negra.



“Ter a oportunidade de mediar uma mesa com a nossa diva da literatura, aquela que nos ensinou tantos caminhos e conceitos para esse modo de fazer, é mais do que uma honra. É vivenciar a própria trajetória se encontrando com aquilo que sempre nos inspirou. É reconhecimento. É, sobretudo, uma forma de coroamento de uma trajetória construída com pesquisa, escrita, educação e compromisso com a memória e as experiências da população negra”, afirma Lucimar.



No Palco Biblioteca, a programação terá ainda o bate-papo “LiteraCaxias: Quando Caxias virou literatura”, com Marlon Souza, Kennedy Ramires e Natália Higino, no dia 25, às 19h. Já no dia 26, às 17h, a mesa “Nós somos quadrinistas: a vivência e as peripécias de se fazer quadrinhos no Rio de Janeiro e na Baixada” reunirá Luma Rodrigues, Remo Branco, Hamilton Kabuna e Gabriel Paredes, do Coletivo Caximbau.



A programação local inclui ainda artistas e profissionais como Mauí, King Saints, Lohanna Alves, Leonardo Bessa, Lilia Gonçalves, Márcio Villaça, Anna Paula Lemos, Victor David, Márcia Oliveira, Luiz de Freitas, Márcio de Jagun, Kellen Dias, Tarsilla de Brito, Cândida Albertina, Shirlei Machado, Ana Luiza, Tia Régi, Eliene, Kennedy Ramires, Natália Higino, Patrícia, Cláudia, Mônica Menezes, Cris Costa, Cristiane Ludgerio, Andressa Konno, Alex Genaro, Luma Rodrigues, Remo Branco, Hamilton Kabuna e Gabriel Paredes, além de nomes ligados ao samba, dança, literatura, quadrinhos, cultura popular e iniciativas comunitárias.



Também estão previstas apresentações da Pimpolhos da Grande Rio e do Projeto Luar de Dança.



A FLIDUC é uma realização da ML Produções e da Camila Portes Eventos, através da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.



SERVIÇO:



1ª Festa Literária de Duque de Caxias – FLIDUC 2026

Data: 23 a 26 de setembro

Locais: Praça do Pacificador, Teatro Municipal Raul Cortez e Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola

Entrada: gratuita Outro momento de destaque será a participação de Conceição Evaristo, no dia 25, no Palco Teatro Raul Cortez, com mediação da escritora e pesquisadora Lucimar Felisberto, que atua na educação pública de Duque de Caxias e desenvolve pesquisas relacionadas à memória e às experiências da população negra.“Ter a oportunidade de mediar uma mesa com a nossa diva da literatura, aquela que nos ensinou tantos caminhos e conceitos para esse modo de fazer, é mais do que uma honra. É vivenciar a própria trajetória se encontrando com aquilo que sempre nos inspirou. É reconhecimento. É, sobretudo, uma forma de coroamento de uma trajetória construída com pesquisa, escrita, educação e compromisso com a memória e as experiências da população negra”, afirma Lucimar.No Palco Biblioteca, a programação terá ainda o bate-papo “LiteraCaxias: Quando Caxias virou literatura”, com Marlon Souza, Kennedy Ramires e Natália Higino, no dia 25, às 19h. Já no dia 26, às 17h, a mesa “Nós somos quadrinistas: a vivência e as peripécias de se fazer quadrinhos no Rio de Janeiro e na Baixada” reunirá Luma Rodrigues, Remo Branco, Hamilton Kabuna e Gabriel Paredes, do Coletivo Caximbau.A programação local inclui ainda artistas e profissionais como Mauí, King Saints, Lohanna Alves, Leonardo Bessa, Lilia Gonçalves, Márcio Villaça, Anna Paula Lemos, Victor David, Márcia Oliveira, Luiz de Freitas, Márcio de Jagun, Kellen Dias, Tarsilla de Brito, Cândida Albertina, Shirlei Machado, Ana Luiza, Tia Régi, Eliene, Kennedy Ramires, Natália Higino, Patrícia, Cláudia, Mônica Menezes, Cris Costa, Cristiane Ludgerio, Andressa Konno, Alex Genaro, Luma Rodrigues, Remo Branco, Hamilton Kabuna e Gabriel Paredes, além de nomes ligados ao samba, dança, literatura, quadrinhos, cultura popular e iniciativas comunitárias.Também estão previstas apresentações da Pimpolhos da Grande Rio e do Projeto Luar de Dança.é uma realização da ML Produções e da Camila Portes Eventos, através da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.1ª Festa Literária de Duque de Caxias – FLIDUC 2026Data: 23 a 26 de setembroLocais: Praça do Pacificador, Teatro Municipal Raul Cortez e Biblioteca Municipal Leonel de Moura BrizolaEntrada: gratuita