Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
A criançada que é fã de Super Wings ganhou uma nova opção de diversão no Caxias Shopping. Já está em funcionamento, na Praça de Eventos Principal, uma atração inspirada no universo da animação, criada para proporcionar momentos de brincadeira e entretenimento para crianças e adolescentes de 2 a 13 anos.
A experiência foi pensada para que os pequenos possam aproveitar a atividade com autonomia e segurança. Crianças menores de 5 anos devem estar obrigatoriamente acompanhadas por um adulto responsável. A partir dos 5 anos completos, caso o responsável queira entrar junto na atração, também é necessário adquirir ingresso.
O tempo de permanência é controlado pelos responsáveis e o pagamento é realizado ao final da brincadeira, de acordo com o período utilizado. Os valores são progressivos: R$ 60 para até 40 minutos; R$ 70 de 41 a 80 minutos; R$ 80 de 81 a 120 minutos; e R$ 90 de 121 a 160 minutos.
A atração também oferece meia-entrada para pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Com a novidade, o Caxias Shopping amplia as opções de lazer voltadas ao público infantil e oferece às famílias uma alternativa de entretenimento durante o passeio pelo empreendimento. A atração é temporária e fica em cartaz até 1º de novembro.
Serviço: Super Wings no Caxias Shopping
Localização: Praça de Eventos Principal
Funcionamento: atração temporária, em funcionamento até 1º de novembro
Faixa etária: de 2 a 13 anos
Valores:
Até 40 minutos: R$ 60
De 41 a 80 minutos: R$ 70
De 81 a 120 minutos: R$ 80
De 121 a 160 minutos: R$ 90
Importante: crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Para maiores de 5 anos, o responsável que desejar entrar na atração também deverá pagar ingresso.
Benefício: meia-entrada para PCDs e pessoas com TEA.