Caxias Shopping - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 11/09/2026 19:02

A experiência foi pensada para que os pequenos possam aproveitar a atividade com autonomia e segurança. Crianças menores de 5 anos devem estar obrigatoriamente acompanhadas por um adulto responsável. A partir dos 5 anos completos, caso o responsável queira entrar junto na atração, também é necessário adquirir ingresso.

O tempo de permanência é controlado pelos responsáveis e o pagamento é realizado ao final da brincadeira, de acordo com o período utilizado. Os valores são progressivos: R$ 60 para até 40 minutos; R$ 70 de 41 a 80 minutos; R$ 80 de 81 a 120 minutos; e R$ 90 de 121 a 160 minutos.

A atração também oferece meia-entrada para pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com a novidade, o Caxias Shopping amplia as opções de lazer voltadas ao público infantil e oferece às famílias uma alternativa de entretenimento durante o passeio pelo empreendimento. A atração é temporária e fica em cartaz até 1º de novembro.

Serviço: Super Wings no Caxias Shopping

Localização: Praça de Eventos Principal

Funcionamento: atração temporária, em funcionamento até 1º de novembro

Faixa etária: de 2 a 13 anos

Valores:

Até 40 minutos: R$ 60

De 41 a 80 minutos: R$ 70

De 81 a 120 minutos: R$ 80

De 121 a 160 minutos: R$ 90

Importante: crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Para maiores de 5 anos, o responsável que desejar entrar na atração também deverá pagar ingresso.

Benefício: meia-entrada para PCDs e pessoas com TEA.