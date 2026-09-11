A experiência foi pensada para que os pequenos possam aproveitar a atividade com autonomia e segurança. Crianças menores de 5 anos devem estar obrigatoriamente acompanhadas por um adulto responsável. A partir dos 5 anos completos, caso o responsável queira entrar junto na atração, também é necessário adquirir ingresso.
O tempo de permanência é controlado pelos responsáveis e o pagamento é realizado ao final da brincadeira, de acordo com o período utilizado. Os valores são progressivos: R$ 60 para até 40 minutos; R$ 70 de 41 a 80 minutos; R$ 80 de 81 a 120 minutos; e R$ 90 de 121 a 160 minutos.
A atração também oferece meia-entrada para pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Com a novidade, o Caxias Shopping amplia as opções de lazer voltadas ao público infantil e oferece às famílias uma alternativa de entretenimento durante o passeio pelo empreendimento. A atração é temporária e fica em cartaz até 1º de novembro.
Serviço: Super Wings no Caxias Shopping Localização: Praça de Eventos Principal Funcionamento: atração temporária, em funcionamento até 1º de novembro Faixa etária: de 2 a 13 anos
Valores: Até 40 minutos: R$ 60 De 41 a 80 minutos: R$ 70 De 81 a 120 minutos: R$ 80 De 121 a 160 minutos: R$ 90
Importante: crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Para maiores de 5 anos, o responsável que desejar entrar na atração também deverá pagar ingresso.
Benefício: meia-entrada para PCDs e pessoas com TEA.
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