Museu Ciência e Vida abre inscrições para Torneio Regional de Robótica - Flavio Carvalho/Divulgação

Museu Ciência e Vida abre inscrições para Torneio Regional de RobóticaFlavio Carvalho/Divulgação

Publicado 11/09/2026 19:05





O torneio abrange quatro níveis de competição de acordo com a faixa etária: Nível 1 (até 12 anos), Nível 2 (até 14 anos), Nível 3 (até 18 anos) e Nível 4 (acima de 18 anos). A programação conta com sete desafios oficiais. Caso uma equipe deseje disputar em mais de uma modalidade ou nível, deverá realizar uma inscrição individualizada para cada desafio.



Composição e regras para as equipes



Cada grupo deve ser formado por no mínimo dois e no máximo quatro participantes, acompanhados obrigatoriamente por um responsável maior de 18 anos. O responsável atua como representante oficial do grupo junto à organização do evento e deve estar presente no dia do torneio. É recomendada também a indicação de um segundo responsável para cobrir eventuais necessidades de substituição. O Museu Ciência e Vida, unidade da Fundação Cecierj, está com inscrições abertas, até dia 4 de outubro, para o Torneio Regional de Robótica (TJR MCV). A competição, que será realizada no dia 31 de outubro de 2026, busca incentivar a inovação, o raciocínio lógico e a divulgação científica entre jovens e adultos. Para participar, os interessados devem formar equipes de dois a quatro integrantes e efetuar a inscrição por meio do formulário oficial do evento.O torneio abrange quatro níveis de competição de acordo com a faixa etária: Nível 1 (até 12 anos), Nível 2 (até 14 anos), Nível 3 (até 18 anos) e Nível 4 (acima de 18 anos). A programação conta com sete desafios oficiais. Caso uma equipe deseje disputar em mais de uma modalidade ou nível, deverá realizar uma inscrição individualizada para cada desafio.Cada grupo deve ser formado por no mínimo dois e no máximo quatro participantes, acompanhados obrigatoriamente por um responsável maior de 18 anos. O responsável atua como representante oficial do grupo junto à organização do evento e deve estar presente no dia do torneio. É recomendada também a indicação de um segundo responsável para cobrir eventuais necessidades de substituição.

Podem se inscrever tanto equipes vinculadas a escolas, cursos e projetos de robótica quanto grupos independentes. No ato do cadastro, é necessário prestar as informações de identificação do grupo (nome da equipe, nome do robô, instituição de origem e localização) e as especificações técnicas da montagem, declarando os sensores e controladores utilizados (como LEGO, Micro:bit, Arduino, VEX, Raspberry Pi, entre outros).

As vagas são limitadas à capacidade física e operacional do Museu Ciência e Vida, sendo a ordem de inscrição utilizada como critério de seleção em caso de preenchimento das vagas. O edital completo com as regras e diretrizes de participação está disponível no portal da Fundação Cecierj.



Evento: Torneio Regional de Robótica – TJR Museu Ciência e Vida



• Data do evento: 31 de outubro de 2026

• Período de inscrição: 2 de setembro a 4 de outubro de 2026

• Link de Inscrição: Formulário Oficial de Inscrição

• Edital Completo: Regras para Inscrição e Participação no TJR MCV (PDF)

• Composição das equipes: 2 a 4 integrantes + 1 responsável maior de 18 anos

• Categorias por idade:

o Nível 1: Até 12 anos

o Nível 2: Até 14 anos

o Nível 3: Até 18 anos

o Nível 4: Acima de 18 anos

• Regras Gerais do TJR: Site Oficial do TJR