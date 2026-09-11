Museu Ciência e Vida abre inscrições para Torneio Regional de RobóticaFlavio Carvalho/Divulgação
O torneio abrange quatro níveis de competição de acordo com a faixa etária: Nível 1 (até 12 anos), Nível 2 (até 14 anos), Nível 3 (até 18 anos) e Nível 4 (acima de 18 anos). A programação conta com sete desafios oficiais. Caso uma equipe deseje disputar em mais de uma modalidade ou nível, deverá realizar uma inscrição individualizada para cada desafio.
Composição e regras para as equipes
Cada grupo deve ser formado por no mínimo dois e no máximo quatro participantes, acompanhados obrigatoriamente por um responsável maior de 18 anos. O responsável atua como representante oficial do grupo junto à organização do evento e deve estar presente no dia do torneio. É recomendada também a indicação de um segundo responsável para cobrir eventuais necessidades de substituição.
Evento: Torneio Regional de Robótica – TJR Museu Ciência e Vida
• Data do evento: 31 de outubro de 2026
• Período de inscrição: 2 de setembro a 4 de outubro de 2026
• Link de Inscrição: Formulário Oficial de Inscrição
• Edital Completo: Regras para Inscrição e Participação no TJR MCV (PDF)
• Composição das equipes: 2 a 4 integrantes + 1 responsável maior de 18 anos
• Categorias por idade:
o Nível 1: Até 12 anos
o Nível 2: Até 14 anos
o Nível 3: Até 18 anos
o Nível 4: Acima de 18 anos
• Regras Gerais do TJR: Site Oficial do TJR
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