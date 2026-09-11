Vereadores de Caxias solicitam demandas de serviços e obras - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Caxias solicitam demandas de serviços e obrasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 11/09/2026 19:12

As demandas apontam para a realização de obras e serviços no município, como: recapeamento asfáltico; retirada de lixo e entulho; implantação de Centro Especializado de Saúde da Mulher no bairro Corte Oito; contratação de monitor de apoio para Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Escola Municipal Professora Hilda do Carmo Siqueira, no bairro Bar dos Cavaleiros; construção de creche no bairro Imbariê; implementação via plataforma virtual de agendamento para disponibilizar às famílias de baixa renda o acesso à esterilização cirúrgica de cães e gatos; e a implantação de torre, com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial em rua do bairro Vila São Luiz.

Eleição da Mesa Diretora

Ainda na sessão plenária de 10/09, foi feita a leitura do comunicado designando a Sessão Ordinária do dia 1º de outubro de 2026, às 17h30, para a realização da Eleição da Mesa Diretora da Câmara para o segundo biênio da 20ª Legislatura.