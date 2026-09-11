Vereadores de Caxias solicitam demandas de serviços e obrasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Vereadores de Caxias solicitam demandas de serviços e obras
Pedidos são direcionados para as áreas do meio ambiente, educação, saúde e segurança
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