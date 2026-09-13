Homem é detido com animais silvestres em feira de Caxias - Divulgação/Polícia Militar

Homem é detido com animais silvestres em feira de CaxiasDivulgação/Polícia Militar

Publicado 13/09/2026 15:11 | Atualizado 13/09/2026 15:24





Os militares também apreenderam 4 jabutis, 3 papagaios, 2 saguis e uma iguana.



O caso foi levado para a delegacia da região. Um homem foi detido por policiais do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) durante ação contra o comércio ilegal de animais na Feira de Duque de Caxias, no bairro 25 de Agosto, neste domingo (13/09).Os militares também apreenderam 4 jabutis, 3 papagaios, 2 saguis e uma iguana.O caso foi levado para ada região.

Apreensão em Nova Iguaçu

Em outra ação conjunta na cidade de Nova Iguaçu, com a Prefeitura, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o ICMBio e a Polícia Militar apreenderam 47 aves silvestres que eram mantidas irregularmente em gaiolas em uma casa na Rua Muniz Barreto, em Vila de Cava. A ação de fiscalização aconteceu, após uma denúncia anônima, e marcou o início de um trabalho conjunto entre órgãos ambientais para ampliar o combate a crimes contra a fauna e outras irregularidades nas áreas protegidas do município.



Entre as aves encontradas estavam 14 sabiás, três cardeais, dois sanhaçus, sete trinca-ferros, um pixoxó, quatro coleiros, um bico-de-veludo, três bicos-de-pimenta, três tico-ticos, quatro bicudos, um canário-da-terra, uma saíra e três melros.