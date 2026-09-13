Os militares também apreenderam 4 jabutis, 3 papagaios, 2 saguis e uma iguana.
O caso foi levado para a delegacia da região.
Apreensão em Nova Iguaçu
Em outra ação conjunta na cidade de Nova Iguaçu, com a Prefeitura, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o ICMBio e a Polícia Militar apreenderam 47 aves silvestres que eram mantidas irregularmente em gaiolas em uma casa na Rua Muniz Barreto, em Vila de Cava. A ação de fiscalização aconteceu, após uma denúncia anônima, e marcou o início de um trabalho conjunto entre órgãos ambientais para ampliar o combate a crimes contra a fauna e outras irregularidades nas áreas protegidas do município.
Entre as aves encontradas estavam 14 sabiás, três cardeais, dois sanhaçus, sete trinca-ferros, um pixoxó, quatro coleiros, um bico-de-veludo, três bicos-de-pimenta, três tico-ticos, quatro bicudos, um canário-da-terra, uma saíra e três melros.
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