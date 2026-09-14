Força Municipal de Duque de Caxias reforça patrulhamento em bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Os bairros de Saracuruna e Campos Elíseos, no Segundo Distrito de Duque de Caxias, receberam nesta segunda-feira, 14 de setembro, o reforço no policiamento com a chegada da Força Municipal. A divisão armada da Guarda Civil Municipal já está presente em mais de 29 bairros do município e, ainda esta semana, inicia a atuação no Terceiro Distrito.
Força Municipal de Duque de Caxias reforça patrulhamento em bairros - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Força Municipal de Duque de Caxias reforça patrulhamento em bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Até o final de setembro, 600 agentes da Força Municipal estarão nas ruas de Duque de Caxias, realizando patrulhamento preventivo e ostensivo e atuando de forma integrada com as demais forças de segurança, como as polícias Militar e Civil e a Polícia Rodoviária Federal, no combate à criminalidade.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou que quer transformar o município na "capital da segurança", com investimentos na ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal Armada, aquisição de armamentos e novas viaturas, incluindo carros e motocicletas, além de treinamento e capacitação dos agentes e expansão da vigilância eletrônica. A estratégia também inclui parcerias com os governos Federal e Estadual e com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

“Transformar Duque de Caxias na capital da segurança atrai empresas e gera empregos. Seguimos ampliando a presença dos agentes nas ruas e reforçando a segurança do caxiense. Vamos continuar firmes. Duque de Caxias será a capital da segurança pública!”, afirmou Netinho.
Força Municipal de Duque de Caxias reforça patrulhamento em bairros - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Força Municipal de Duque de Caxias reforça patrulhamento em bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias


Os agentes da Força Municipal utilizam uniforme diferenciado, com blusa amarela, calça azul-marinho e boina preta, e realizam o patrulhamento com armamento letal, incluindo pistolas calibre 9 mm e .40, além do fuzil Sig Sauer calibre 5,56.
Os fuzis são utilizados exclusivamente pelas equipes motorizadas da Força Municipal. Todo o processo de formação e capacitação dos agentes seguiu os protocolos técnicos e legais necessários para o emprego de armas letais. Os integrantes da Força Municipal também receberam certificação da Polícia Federal para o uso do armamento.
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Força Municipal de Duque de Caxias reforça patrulhamento em bairros
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