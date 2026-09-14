Marcelo Dino denuncia ser impedido de fazer campanha em comunidades de Caxias - Reprodução redes sociais

Marcelo Dino denuncia ser impedido de fazer campanha em comunidades de CaxiasReprodução redes sociais

Publicado 14/09/2026 18:39

Segundo o parlamentar, que coordena a Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações de Retomada dos Territórios da Assembleia Legislativa, a proibição seria por falta de 'acerto' com os criminosos.

"Tenho denunciado às autoridades as dificuldades e restrições enfrentadas para exercer campanha em determinadas comunidades e cobrado providências da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e da Justiça Eleitoral. Sou policial militar. Se para entrar em algum lugar eu tiver que negociar meus princípios, eu prefiro não entrar", afirma Dino.

Em seu segundo mandato na Alerj, Marcelo Dino já fiscalizou e pediu retirada de barricadas, além de cobrar das autoridades sobre a realização de bailes funks clandestinos nas localidades, entre outros.

"Ali moram famílias, trabalhadores que querem entrar e sair sem barricadas ou com barulho dos bailes. Meu "acordo" é trabalhar para eles", finaliza.