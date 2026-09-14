Marcelo Dino denuncia ser impedido de fazer campanha em comunidades de CaxiasReprodução redes sociais
Marcelo Dino denuncia ser impedido de fazer campanha em comunidades de Caxias
Locais já tiveram atuação da Frente Parlamentar na Alerj, coordenada pelo deputado estadual
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