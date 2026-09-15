Saiba como retirar ingressos para a Festa Literária de Duque de Caxias - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Saiba como retirar ingressos para a Festa Literária de Duque de CaxiasReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 15/09/2026 21:49





Durante quatro dias, a Praça do Pacificador, o Teatro Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola receberão grandes nomes da literatura e da cultura brasileira, como Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Bia Bedran e Milton Cunha. O festival é gratuito e vai celebrar a diversidade e as manifestações literárias nacionais e periféricas. A FLIDUC, Festa Literária de Duque de Caxias, está chegando e promete fazer história na Baixada Fluminense . O evento vai ocorrer entre 23 e 26 de setembro, ocupando os principais espaços do Centro Cultural Oscar Niemeyer, no Centro da cidade.Durante quatro dias, a Praça do Pacificador, oe a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola receberão grandes nomes da literatura e da cultura brasileira, como Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Bia Bedran e Milton Cunha. O festival é gratuito e vai celebrar a diversidade e as manifestações literárias nacionais e periféricas.

Retirada de ingressos



No Teatro Raul Cortez, para assistir às atividades programadas, será necessário garantir o ingresso de maneira virtual, pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/produtor/teatromraulcortez ). Entre as atrações, destaque para Djamila Ribeiro e Conceição Evaristo, cujo público apaixonado aguarda ansioso pelas apresentações. Quem tiver interesse deve ficar atento(a) porque os bilhetes estarão disponíveis para retirada a partir das 20h desta quarta-feira (16).



Já as atividades que serão realizadas na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola e na Praça do Pacificador terão acesso livre, não sendo necessário retirar ingresso. O acesso aos eventos na Biblioteca está sujeito à lotação do espaço e será feito por ordem de chegada.

Como chegar



O acesso à Festa Literária pode ser realizado por diferentes meios de transportes. O Centro Cultural Oscar Niemeyer está rodeado de pontos de ônibus, além da estação de trem Duque de Caxias. A localização é próxima do Terminal Rodoviário de Duque de Caxias, mais conhecido como Rodoviária do Shopping Center, e a rodoviária Plínio Casado, na antiga Avenida Presidente Kennedy. Para quem vai de carro, o Centro de Caxias também oferece diversas opções de estacionamento próximo ao local da festa, entre elas o estacionamento do Ela Shopping.