Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governador - Divulgação/Assessoria de imprensa

Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governadorDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 15/09/2026 22:05

A reunião abriu espaço para o diálogo institucional e para a troca de experiências em torno de temas como promoção da cidadania, inclusão, respeito à diversidade e fortalecimento de políticas públicas voltadas à garantia de direitos.

Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governador Divulgação/Assessoria de imprensa



Para Sharlene, a presença de representantes da sociedade e do poder público em ambientes institucionais contribui para aproximar diferentes setores e ampliar a participação das pautas de direitos humanos nas discussões públicas.



“Estar nesses espaços é muito importante para fortalecer o diálogo e garantir que as pautas de direitos humanos, diversidade e inclusão estejam cada vez mais presentes nas discussões e na construção de políticas públicas”, afirmou Sharlene Rosa.



A agenda também reforçou a importância da articulação entre órgãos públicos, gestores e lideranças que atuam diretamente com diferentes segmentos da população. A aproximação institucional é uma ferramenta para identificar demandas, construir iniciativas e ampliar ações de promoção da igualdade e da cidadania.



Para Sharlene, a presença de representantes da sociedade e do poder público em ambientes institucionais contribui para aproximar diferentes setores e ampliar a participação das pautas de direitos humanos nas discussões públicas.“Estar nesses espaços é muito importante para fortalecer o diálogo e garantir que as pautas de direitos humanos, diversidade e inclusão estejam cada vez mais presentes nas discussões e na construção de”, afirmou Sharlene Rosa.A agenda também reforçou a importância da articulação entre órgãos públicos, gestores e lideranças que atuam diretamente com diferentes segmentos da população. A aproximação institucional é uma ferramenta para identificar demandas, construir iniciativas e ampliar ações de promoção da igualdade e da cidadania.