Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governadorDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Um encontro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) reuniu representantes e lideranças ligados às áreas de direitos humanos, diversidade e assistência social. A agenda contou com a participação de coordenadores da Subsecretaria de LGBTQIA+ e integrantes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Sharlene Rosa foi a representante de Duque de Caxias. O encontro também teve a presença do governador e do desembargador Ricardo Couto.
A reunião abriu espaço para o diálogo institucional e para a troca de experiências em torno de temas como promoção da cidadania, inclusão, respeito à diversidade e fortalecimento de políticas públicas voltadas à garantia de direitos.
Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governador - Divulgação/Assessoria de imprensa
Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governadorDivulgação/Assessoria de imprensa


Para Sharlene, a presença de representantes da sociedade e do poder público em ambientes institucionais contribui para aproximar diferentes setores e ampliar a participação das pautas de direitos humanos nas discussões públicas.

“Estar nesses espaços é muito importante para fortalecer o diálogo e garantir que as pautas de direitos humanos, diversidade e inclusão estejam cada vez mais presentes nas discussões e na construção de políticas públicas”, afirmou Sharlene Rosa.

A agenda também reforçou a importância da articulação entre órgãos públicos, gestores e lideranças que atuam diretamente com diferentes segmentos da população. A aproximação institucional é uma ferramenta para identificar demandas, construir iniciativas e ampliar ações de promoção da igualdade e da cidadania.

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Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governador
Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governador