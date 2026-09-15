Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governador

Liderança de direitos humanos de Caxias se reúne com governadorDivulgação/Assessoria de imprensa
Para Sharlene, a presença de representantes da sociedade e do poder público em ambientes institucionais contribui para aproximar diferentes setores e ampliar a participação das pautas de direitos humanos nas discussões públicas.
“Estar nesses espaços é muito importante para fortalecer o diálogo e garantir que as pautas de direitos humanos, diversidade e inclusão estejam cada vez mais presentes nas discussões e na construção de políticas públicas”, afirmou Sharlene Rosa.
A agenda também reforçou a importância da articulação entre órgãos públicos, gestores e lideranças que atuam diretamente com diferentes segmentos da população. A aproximação institucional é uma ferramenta para identificar demandas, construir iniciativas e ampliar ações de promoção da igualdade e da cidadania.
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