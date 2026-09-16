Museu Vivo do São Bento, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Museu Vivo do São Bento, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 16/09/2026 21:49

O CMVSB promoverá uma visita guiada ao Sítio Escola Sambaqui do São Bento com alunos da rede pública de ensino da região. A atividade, que vai ocorrer na próxima terça-feira (22), às 10h, propõe uma reflexão sobre o papel dos museus como espaços de acolhimento, representatividade e participação social.



A visita convida o público a percorrer as camadas arqueológicas do sítio, estabelecendo diálogos entre o patrimônio ancestral e as questões contemporâneas de pertencimento e de diversidade. Por meio de mediação qualificada e de abordagem inclusiva, busca-se ampliar o acesso à memória coletiva e estimular o reconhecimento de diferentes narrativas históricas.



CMVSB



O Complexo Museu Vivo do São Bento (CMVSB) é composto pelo Museu Vivo de São Bento, o Centro de Referência Patrimonial e Histórico do Município de Duque de Caxias (CRPH) e o Centro de Pesquisa, Memória e História da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd).



Foi concebido, baseado nos princípios da Museologia Social e, portanto, articula a defesa do patrimônio, a intervenção nas realidades social, ambiental, econômica e cultural do território e o envolvimento das comunidades locais, valorizando o sentimento de pertencimento.



Desde 4 de junho de 2025, é gestado pela Secretaria Municipal de Cultura (Lei nº 3.512/25), com uma equipe vinculada à pasta, e recebeu a denominação de Complexo a partir do decreto 9.075, de 23 de janeiro de 2026.



Foi criado, oficialmente, pelo Executivo Municipal em 3 de novembro de 2008 (Lei nº 2.224/08), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME), a partir da reivindicação dos profissionais da área e da Cultura caxiense.