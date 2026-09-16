Museu Vivo do São Bento, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A visita convida o público a percorrer as camadas arqueológicas do sítio, estabelecendo diálogos entre o patrimônio ancestral e as questões contemporâneas de pertencimento e de diversidade. Por meio de mediação qualificada e de abordagem inclusiva, busca-se ampliar o acesso à memória coletiva e estimular o reconhecimento de diferentes narrativas históricas.
CMVSB
O Complexo Museu Vivo do São Bento (CMVSB) é composto pelo Museu Vivo de São Bento, o Centro de Referência Patrimonial e Histórico do Município de Duque de Caxias (CRPH) e o Centro de Pesquisa, Memória e História da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd).
Foi concebido, baseado nos princípios da Museologia Social e, portanto, articula a defesa do patrimônio, a intervenção nas realidades social, ambiental, econômica e cultural do território e o envolvimento das comunidades locais, valorizando o sentimento de pertencimento.
Desde 4 de junho de 2025, é gestado pela Secretaria Municipal de Cultura (Lei nº 3.512/25), com uma equipe vinculada à pasta, e recebeu a denominação de Complexo a partir do decreto 9.075, de 23 de janeiro de 2026.
Foi criado, oficialmente, pelo Executivo Municipal em 3 de novembro de 2008 (Lei nº 2.224/08), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME), a partir da reivindicação dos profissionais da área e da Cultura caxiense.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.