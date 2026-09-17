No picadeiro, o público vai encontrar atrações como acrobatas, malabaristas e equilibristas, além do tradicional Globo da Morte, um dos momentos de maior emoção do espetáculo. Palhaços e personagens infantis também fazem parte da programação, criando uma experiência que promete envolver tanto quem já é fã de circo quanto as novas gerações.
A temporada terá sessões às quintas e sextas-feiras, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h. A variedade de horários permite que o público escolha o melhor momento para incluir o espetáculo na programação de lazer.
Os ingressos custam a partir de R$ 15, na meia-entrada do setor lateral, e chegam a R$ 50 na opção inteira do setor VIP. Crianças de até 10 anos pagam R$ 10 nos setores lateral ou central.
A compra antecipada pode ser feita pelo site oficial do Raduan Circus. Já a bilheteria no local abre uma hora antes de cada apresentação.
A chegada do circo integra a programação de entretenimento do Caxias Shopping e reforça a proposta do empreendimento de oferecer experiências que vão além das compras, reunindo em um mesmo espaço opções de lazer para toda a família. A temporada é temporária e fica em cartaz até 1º de novembro.
Serviço: Raduan Circus no Caxias Shopping Localização: estacionamento próximo ao O Amigão Estreia: 18 de setembro, às 20h Temporada: até 1º de novembro
Horários: Quintas e sextas-feiras: 20h Sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h
Ingressos: Lateral: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia) Central: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) VIP: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) Crianças até 10 anos: R$ 10 nos setores lateral ou central
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