Caxias Shopping vira picadeiro para temporada do Raduan Circus - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias Shopping vira picadeiro para temporada do Raduan CircusDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 17/09/2026 16:36

circo já pode marcar a data no calendário: a partir de 18 de setembro, Quem gosta dejá pode marcar a data no calendário: a partir de 18 de setembro, o Caxias Shopping recebe o Raduan Circus para uma temporada de espetáculos que reúne tradição, adrenalina e diversão para todas as idades. Com ingressos a partir de R$ 10 para crianças de até 10 anos e a partir de R$ 15 na meia-entrada do setor lateral, a estreia será às 20h e abre uma programação que combina grandes números circenses com a presença de personagens que fazem sucesso entre as crianças.

No picadeiro, o público vai encontrar atrações como acrobatas, malabaristas e equilibristas, além do tradicional Globo da Morte, um dos momentos de maior emoção do espetáculo. Palhaços e personagens infantis também fazem parte da programação, criando uma experiência que promete envolver tanto quem já é fã de circo quanto as novas gerações.

A temporada terá sessões às quintas e sextas-feiras, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h. A variedade de horários permite que o público escolha o melhor momento para incluir o espetáculo na programação de lazer.

Os ingressos custam a partir de R$ 15, na meia-entrada do setor lateral, e chegam a R$ 50 na opção inteira do setor VIP. Crianças de até 10 anos pagam R$ 10 nos setores lateral ou central.

A compra antecipada pode ser feita pelo site oficial do Raduan Circus. Já a bilheteria no local abre uma hora antes de cada apresentação.

A chegada do circo integra a programação de entretenimento do Caxias Shopping e reforça a proposta do empreendimento de oferecer experiências que vão além das compras, reunindo em um mesmo espaço opções de lazer para toda a família. A temporada é temporária e fica em cartaz até 1º de novembro.

Serviço: Raduan Circus no Caxias Shopping

Localização: estacionamento próximo ao O Amigão

Estreia: 18 de setembro, às 20h

Temporada: até 1º de novembro

Horários:

Quintas e sextas-feiras: 20h

Sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h

Ingressos:

Lateral: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Central: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

VIP: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

Crianças até 10 anos: R$ 10 nos setores lateral ou central

Bilheteria: uma hora antes de cada sessão.