Vereadores indicam necessidade de obras e serviços em Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores indicam necessidade de obras e serviços em Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 16/09/2026 22:11

As demandas apontam para as áreas de infraestrutura, saúde, inclusão e segurança, como: recapeamento asfáltico na Rua São Vicente, bairro Vila São Luiz; Operação Tapa- Buracos nas ruas dos bairros Circular e Itatiaia; implementação de uma Vila Olímpica, na Praça da Prainha, no bairro Prainha; e a implantação de uma Casa da Família na Mangueirinha.

Também foram solicitadas a implantação de unidade odontológica móvel no bairro Parque Vila Nova; recapeamento asfáltico na Rua Paropeba, no bairro Sarapuí; implantação de cursos de inclusão digital para a terceira idade nas unidades da Fundec; e a implantação de sistema de monitoramento com câmeras na Rua Gávea, esquina com a Rua Juscelino Kubitschek, bairro Copacabana.

Manifestações

O vereador Leandro Enfermeiro (PRD) falou sobre os 18 anos do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e destacou sua consolidação como referência em saúde de baixa e média complexidades para Duque de Caxias e o Estado do Rio de Janeiro.

“Falar do Hospital Moacyr do Carmo é também falar sobre parte da minha história. Trabalhei como técnico de enfermagem por muitos anos ali. E hoje é motivo de muito orgulho eu estar como vereador e presenciar a transformação que aconteceu no hospital”, disse Leandro Enfermeiro, destacando os avanços ao longo dos últimos anos.

Ele ainda ressaltou que o hospital é hoje o terceiro do Rio de Janeiro que mais opera no estado, tendo cerca de 1.500 cirurgias por mês, em média.

Projetos aprovados

Ainda na sessão plenária de 15/09, foram aprovados projetos de lei, em dois turnos e por unanimidade, tratando da denominação da Unidade Básica de Saúde – José Bezerra da Silva e da denominação de logradouro público, Rua William Vieira Esteves. De autoria do Executivo, também foi aprovado o PL que desafeta área integrante de logradouro público, reclassificando-a como bem dominical, e autorizando sua alienação.