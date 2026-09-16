Vereadores indicam necessidade de obras e serviços em Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Vereadores indicam necessidade de obras e serviços em Duque de Caxias
Na sessão plenária, também foram aprovados projetos de lei e ressaltados os 18 anos do Hospital Moacyr do Carmo
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