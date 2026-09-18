Caxias entrega 2.500 óculos gratuitos a pacientes oftalmológicos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias entrega 2.500 óculos gratuitos a pacientes oftalmológicosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/09/2026 18:04

A cerimônia contou com as presenças do prefeito Netinho Reis, da Secretária Municipal de Saúde Célia Serrano e da primeira-dama Julia Reis, entre outros. Desde a sua criação, em junho de 2026, o programa Visão Caxiense já entregou 7.000 óculos. Os pacientes são convocados por mensagem enviada pelo WhatsApp e, caso queiram, podem acompanhar o processo de confecção e de entrega dos óculos, por intermédio do link visaocaxiense.com.br . A previsão da prefeitura é que 33 mil óculos sejam entregues no decorrer do programa.



“Cuidar das pessoas é um compromisso da nossa gestão, e fico muito feliz em fazer a entrega de mais uma remessa de óculos para os nossos munícipes. O Visão Caxiense chegou para melhorar a vida das pessoas que mais precisam!”, destacou Netinho Reis.

Caxias entrega 2.500 óculos gratuitos a pacientes oftalmológicos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O Visão Caxiense foi criado com os objetivos de fortalecer a rede municipal de saúde e contribuir para a redução da grande demanda e a descentralização do atendimento oftalmológico do Hospital Municipal do Olho, oferecendo consultas, exames (incluindo catarata), diagnóstico precoce e tratamento especializado mais perto da população. O maior diferencial do Visão Caxiense é oferecer, gratuitamente, óculos para os pacientes que necessitarem de correção visual.



O programa é itinerante, percorrendo diferentes bairros de Duque de Caxias. Em dois meses de atividade, o Visão Caxiense já atendeu mais de 14 mil pessoas. No momento, a estrutura de atendimento está instalada na área externa do Hospital Municipal de Imbariê (Av. Coronel Sisson, n. 2527), no terceiro distrito, de segunda a sábado, das 8h às 16h.



Como agendar atendimento



Os serviços do programa Visão Caxiense são destinados exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.