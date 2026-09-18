Bairros de Caxias recebem ação de prevenção e vigilância em saúde - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Bairros de Caxias recebem ação de prevenção e vigilância em saúdeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/09/2026 18:16

Durante a ação, Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) realizam visitas domiciliares, com orientações sobre prevenção de arboviroses e combate ao Aedes aegypti, além da identificação de situações que possam representar riscos à saúde.



Para o superintendente da SVAVZ, Zé do Amendoim, a iniciativa fortalece a presença da Saúde nos territórios e facilita o acesso da população aos serviços.

“O SVAVZ em Agente Mais Perto é uma forma de levar a Vigilância em Saúde para mais perto das pessoas, atuando diretamente nos bairros e dentro das comunidades. A integração das nossas equipes permite ampliar a prevenção, identificar situações de risco e oferecer serviços importantes para a saúde dos moradores e dos animais”, afirmou.

Entre os serviços oferecidos, a vacinação antirrábica de cães e gatos ganha destaque. A imunização é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos; contribuindo, dessa forma, para a proteção dos animais e da população.

Outro serviço de grande relevância é o Programa Acumuladores, que atua no atendimento a pessoas em situação de acumulação. O trabalho busca identificar e reduzir riscos sanitários e ambientais, além de promover o cuidado e de contribuir para a recuperação dos espaços, garantindo mais segurança e qualidade de vida para moradores e familiares.



A programação também contará com distribuição de telas para caixas d’água, controle de roedores e caramujos, circulação de veículos fumacê, identificação de insetos de importância para a saúde pública e outras ações de prevenção.



Confira os locais



Jardim Anhangá: Avenida Hélio de Oliveira, s/n – Ciep 319

Pantanal: Rua Marechal Dantas Barreto, s/n, Praça Brasil (Praça do Sossego) – Clínica da Família Pantanal II

Parada Angélica: Avenida Automóvel Clube, Km 56 – Ciep 330

Parada Morabi: Avenida Hélio de Oliveira, 5669 – Praça ao lado do CRAS Parada Morabi

Jardim Primavera: Rua Dois, s/n – Clínica da Família Jardim Primavera

Abertura



Na segunda-feira (21/09), o Jardim Anhangá terá uma mobilização ampliada, das 9h às 15h. Nos demais pontos, as atividades acontecerão das 9h às 12h.



A iniciativa integra as ações de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, aproximando os serviços da população e ampliando as ações de prevenção diretamente nos bairros.