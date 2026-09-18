Vereadores de Caxias reforçam pedidos da população em sessão plenáriaArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Vereadores de Caxias reforçam pedidos da população em sessão plenária
Melhorias no trânsito, infraestrutura e segurança foram algumas das demandas apresentadas na Câmara
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Segurança Presente chega ao Parque Eldorado, em Duque de Caxias
Programa também conta assistentes sociais, que prestam atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social
Bairros de Caxias recebem ação de prevenção e vigilância em saúde
Na próxima segunda-feira, 21, agentes de combate às endemias e de saúde estarão em cinco pontos do município
Caxias entrega 2.500 óculos gratuitos a pacientes oftalmológicos
Previsão da prefeitura é de que 33 mil óculos sejam entregues no decorrer do programa Visão Caxiense
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