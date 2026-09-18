Vereadores de Caxias reforçam pedidos da população em sessão plenária - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Caxias reforçam pedidos da população em sessão plenáriaArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 18/09/2026 18:49

Entre as solicitações dos vereadores estão: implantação de faixa exclusiva para motocicletas (motofaixa) na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no 1º Distrito, a fim de organizar o tráfego e reduzir os riscos de acidentes, atropelamentos e congestionamentos; recapeamento asfáltico na Rua Claudete Santos, bairro Centenário; Operação Tapa-buracos nas ruas situadas nos bairros Circular e Itatiaia; e a implantação de um Hospital Veterinário no bairro Engenho do Porto.

Também foram apontadas as necessidades de construção de uma ponte, incluindo implementação de estrutura para passagem de pedestres com corrimão, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, esquina com Júlio Verne, bairros Santa Rosa, Vila Getúlio Cabral e Santa Lúcia; revitalização de calçadas e implantação de iluminação de LED na Avenida General Rondon, bairro Vila Leopoldina; e a implantação de sistema de monitoramento com câmeras na Rua Camorim, esquina com a Rua Bangu, bairro Doutor Laureano.

Os vereadores também ressaltaram a inauguração da Clínica da Saúde no Sarapuí e os avanços na área da saúde que vêm ocorrendo no município.

