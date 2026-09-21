Contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável - Reprodução/Polícia Civil

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerávelReprodução/Polícia Civil

Publicado 21/09/2026 18:02





O caso veio à tona após a criança revelar à avó materna que vinha sendo vítima de abusos sexuais praticados pelo avô. A denúncia levou a Polícia Civil a instaurar um inquérito para apurar os fatos. O preso não terá o nome identificado, para preservar a vítima.



Em depoimento prestado às autoridades, a menina relatou três episódios de violência. Segundo a investigação, dois dos casos teriam ocorrido dentro da casa da família e outro nas proximidades de um estabelecimento comercial localizado no Lins de Vasconcelos.



Ainda conforme o relato da vítima, após a revelação dos abusos à família, o suspeito passou a intimidá-la. O homem teria questionado a neta sobre o que ela contou à avó e feito ameaças para tentar impedir que o caso fosse levado adiante. Familiares informaram aos policiais que, ao descobrir que a denúncia havia sido registrada, ele deixou o local em que costumava permanecer na tentativa de evitar ser encontrado pelas autoridades.



A partir das informações levantadas durante a investigação, agentes da 26ª DP iniciaram diligências e ações de inteligência para localizar o suspeito. Após o trabalho de monitoramento, ele foi encontrado e preso nesta segunda-feira.



Segundo a Polícia Civil, o homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal. A pena para esse tipo de delito pode chegar a 15 anos de prisão, podendo ser aumentada em determinadas circunstâncias.



O preso foi encaminhado para a da 26ª DP (Todos os Santos), onde teve a ordem judicial cumprida. Após os procedimentos de praxe, ele permanecerá à disposição da Justiça.



A Polícia Civil não informou há quanto tempo os abusos vinham ocorrendo. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e verificar se há outros episódios envolvendo a vítima ou possíveis outras vítimas. LEIA MAIS: Casal denuncia agressão e homofobia ao sair de festa na UFRJ O caso veio à tona após a criança revelar à avó materna que vinha sendo vítima de abusos sexuais praticados pelo avô. A denúncia levou a Polícia Civil a instaurar um inquérito para apurar os fatos. O preso não terá o nome identificado, para preservar a vítima.Em depoimento prestado às autoridades, a menina relatou três episódios de violência. Segundo a investigação, dois dos casos teriam ocorrido dentro da casa da família e outro nas proximidades de um estabelecimento comercial localizado no Lins de Vasconcelos.Ainda conforme o relato da vítima, após a revelação dos abusos à família, o suspeito passou a intimidá-la. O homem teria questionado a neta sobre o que ela contou à avó e feito ameaças para tentar impedir que o caso fosse levado adiante. Familiares informaram aos policiais que, ao descobrir que a denúncia havia sido registrada, ele deixou o local em que costumava permanecer na tentativa de evitar ser encontrado pelas autoridades.A partir das informações levantadas durante a investigação, agentes da 26ª DP iniciaram diligências e ações de inteligência para localizar o suspeito. Após o trabalho de monitoramento, ele foi encontrado e preso nesta segunda-feira.Segundo a Polícia Civil, o homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal. A pena para esse tipo de delito pode chegar a 15 anos de prisão, podendo ser aumentada em determinadas circunstâncias.O preso foi encaminhado para a da 26ª DP (Todos os Santos), onde teve a ordem judicial cumprida. Após os procedimentos de praxe, ele permanecerá à disposição da Justiça.A Polícia Civil não informou há quanto tempo os abusos vinham ocorrendo. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e verificar se há outros episódios envolvendo a vítima ou possíveis outras vítimas.

A reportagem de O DIA busca contato da defesa do homem. O espaço segue aberto para posicionamentos.