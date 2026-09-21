Contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerávelReprodução/Polícia Civil

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Leonardo Brito
A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (21), um homem suspeito de abusar sexualmente da própria neta, de 11 anos, no bairro do Lins de Vasconcelos, Zona Norte. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.
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O caso veio à tona após a criança revelar à avó materna que vinha sendo vítima de abusos sexuais praticados pelo avô. A denúncia levou a Polícia Civil a instaurar um inquérito para apurar os fatos. O preso não terá o nome identificado, para preservar a vítima. 

Em depoimento prestado às autoridades, a menina relatou três episódios de violência. Segundo a investigação, dois dos casos teriam ocorrido dentro da casa da família e outro nas proximidades de um estabelecimento comercial localizado no Lins de Vasconcelos.

Ainda conforme o relato da vítima, após a revelação dos abusos à família, o suspeito passou a intimidá-la. O homem teria questionado a neta sobre o que ela contou à avó e feito ameaças para tentar impedir que o caso fosse levado adiante. Familiares informaram aos policiais que, ao descobrir que a denúncia havia sido registrada, ele deixou o local em que costumava permanecer na tentativa de evitar ser encontrado pelas autoridades.

A partir das informações levantadas durante a investigação, agentes da 26ª DP iniciaram diligências e ações de inteligência para localizar o suspeito. Após o trabalho de monitoramento, ele foi encontrado e preso nesta segunda-feira.

Segundo a Polícia Civil, o homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal. A pena para esse tipo de delito pode chegar a 15 anos de prisão, podendo ser aumentada em determinadas circunstâncias.

O preso foi encaminhado para a da 26ª DP (Todos os Santos), onde teve a ordem judicial cumprida. Após os procedimentos de praxe, ele permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não informou há quanto tempo os abusos vinham ocorrendo. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e verificar se há outros episódios envolvendo a vítima ou possíveis outras vítimas.
A reportagem de O DIA busca contato da defesa do homem. O espaço segue aberto para posicionamentos. 