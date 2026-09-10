Homem de 54 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e cárcere privado na Zona Oeste - Divulgação PCRJ

Homem de 54 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e cárcere privado na Zona Oeste Divulgação PCRJ

Publicado 10/09/2026 15:11





Segundo o delegado Geovan Omena, da 28ª DP (Praça Seca), a adolescente não tinha vínculo com o investigado. Ela acompanhou um amigo de 17 anos até o local, onde o jovem havia marcado um encontro com o suspeito. De acordo com o relato, o rapaz deixou o imóvel após o homem alegar falta de dinheiro para efetuar o pagamento combinado.



A menina permaneceu na casa porque o homem prometeu conseguir, posteriormente, a quantia para custear o transporte dela. A partir desse momento, o agressor trancou a porta, escondeu a chave e impediu a saída da adolescente.



"Ele trancou a casa, escondeu a chave, manteve-a em cárcere privado e abusou sexualmente dela durante três dias", afirmou Omena.



A vítima conseguiu escapar enquanto o agressor dormia e procurou ajuda na portaria do prédio. Após receberem as primeiras informações, agentes caminharam até o apartamento indicado e localizaram o suspeito.



A adolescente recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames periciais. Segundo Omena, a perícia encontrou no corpo da vítima vestígios de material compatível com esperma, que serão submetidos a análise laboratorial.

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e cárcere privado de uma adolescente de 13, na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (9). A vítima estava desaparecida desde a madrugada de segunda (7).Segundo o delegado Geovan Omena, da 28ª DP (Praça Seca), a adolescente não tinha vínculo com o investigado. Ela acompanhou um amigo de 17 anos até o local, onde o jovem havia marcado um encontro com o suspeito. De acordo com o relato, o rapaz deixou o imóvel após o homem alegar falta de dinheiro para efetuar o pagamento combinado.A menina permaneceu na casa porque o homem prometeu conseguir, posteriormente, a quantia para custear o transporte dela. A partir desse momento, o agressor trancou a porta, escondeu a chave e impediu a saída da adolescente."Ele trancou a casa, escondeu a chave, manteve-a em cárcere privado e abusou sexualmente dela durante três dias", afirmou Omena.A vítima conseguiu escapar enquanto o agressor dormia e procurou ajuda na portaria do prédio. Após receberem as primeiras informações, agentes caminharam até o apartamento indicado e localizaram o suspeito.A adolescente recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames periciais. Segundo Omena, a perícia encontrou no corpo da vítima vestígios de material compatível com esperma, que serão submetidos a análise laboratorial.

Os policiais também realizaram uma perícia no apartamento. De acordo com o delegado, a equipe localizou vestígios de sangue no imóvel, mas ainda não é possível determinar a quem pertencem. O material será analisado para esclarecer sua origem.



A ação contou com a atuação conjunta de agentes da 28ª DP (Praça Seca) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), a partir do compartilhamento de informações entre as equipes.



"Ele foi preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado e estupro de vulnerável", disse. O suspeito deverá passar por audiência de custódia.



Ainda segundo Omena, o homem possui outras anotações criminais, relacionadas a desacato, desobediência, violência doméstica e lesão corporal. Não havia registros anteriores de crimes sexuais.



Equipamentos eletrônicos pertencentes ao investigado foram apreendidos e poderão ser submetidos a análise técnica. A Polícia Civil continua investigando o caso e apura a possibilidade da existência de outras vítimas.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral