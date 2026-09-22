Publicado 22/09/2026 00:00

Não é mágica, é corte de gastos, redução de comissionados e reforço na fiscalização. É responsabilidade com o dinheiro público! Para colocar as contas em ordem, é preciso ter a coragem demonstrada pelo governador Ricardo Couto. Que sirva de exemplo para políticos de todo o país.

As tarifas impostas ao Brasil são prejudiciais e precisam ser negociadas, mas transformar a relação com os EUA em uma troca pública de acusações só acirra os ânimos. Diplomacia é sentar à mesa, negociar e defender nossos interesses, não tensionar, ainda mais, a situação.