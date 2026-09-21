Pedro Henrique e Walace Roger foram presos durante ação policial na Baixada - Divulgação Disque Denúncia

Pedro Henrique e Walace Roger foram presos durante ação policial na BaixadaDivulgação Disque Denúncia

Publicado 21/09/2026 19:15

Dois homens foram presos após uma denúncia sobre a atuação de criminosos na Comunidade de São Leopoldo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo informações recebidas pelo Disque Denúncia, os suspeitos estariam envolvidos com a venda de drogas na região dominada pela organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

A polícia identificou os suspeitos como Pedro Henrique Rodrigues de Freitas, 21 anos, e Walace Roger Givegir, 41. Segundo o Disque Denúncia, Walace possui histórico criminal por tráfico entre 2013 e 2026, além de ter fugido do sistema prisional no indulto de Natal de 2017 e ter sido recapturado em julho do ano seguinte.



Com base nas informações do serviço, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) realizavam patrulhamento na Rua Piauí quando se depararam com homens armados. Ao notar a aproximação das equipes, o grupo atirou diversas vezes contra os policiais. A PM montou um cerco tático e localizou a dupla rendida no quintal de uma residência.



Em uma área de vegetação próxima, os agentes apreenderam uma mochila com uma pistola Taurus PT 917 , calibre 9 mm, carregador com 17 munições intactas, dois rádios transmissores, um celular, além de 300 trouxinhas de maconha, 155 pinos de cocaína e 70 pedras de crack.

A ocorrência e todo o material apreendido foram encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo). A dupla foi autuada por resistência, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, sendo transferida para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia recebe relatos de forma anônima pelo telefone e WhatsApp (21) 2253-1177, 24 horas por dia, ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

Organização Criminosa

O Terceiro Comando Puro (TCP) é a segunda maior facção criminosa do Rio de Janeiro e a terceira maior do Brasil. As raízes da organização remontam aos anos 1980, quando o antigo Terceiro Comando surgiu como contraponto à expansão do Comando Vermelho. Ao contrário do Comando Vermelho, que se estruturou a partir de um comando centralizado nas cadeias, o TCP consolidou-se por conceder liberdade de gestão às chefias das comunidades, fortalecendo as redes locais conhecidas como "crias".

Fixado no comércio ilícito de entorpecentes, o grupo expandiu a presença para outros estados e destaca-se pelo narcopentecostalismo, corrente impulsionada por lideranças como Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que impõe o uso de símbolos como a Estrela de Davi e persegue cultos de matriz africana.

Paralelamente, o bando firmou acordos táticos com milicianos com o objetivo de conter o avanço do Comando Vermelho.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Pedro Henrique e Walace. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral