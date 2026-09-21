Sebastiana Maria Rosa da Silva confessou que matou e incendiou - Divulgação PMRJ

Sebastiana Maria Rosa da Silva confessou que matou e incendiouDivulgação PMRJ

Publicado 21/09/2026 15:26

Um corpo carbonizado foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (21), em um terreno abandonado na Estrada de Urucânia, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A vítima é Sandra Miranda de Freitas Apostolo, 47 anos. A companheira dela, Sebastiana Maria Rosa da Silva, 64, confessou o homicídio após uma discussão e acabou presa em flagrante.

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Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) receberam o chamado para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. Segundo informações preliminares, o corpo permaneceu dentro do imóvel até por volta das 8h desta segunda. Nesse horário, Sebastiana teria pedido ajuda a Rafael de Souza para retirar o cadáver do local, sob a alegação de que se tratava de um animal.



Em depoimento, Rafael declarou que não sabia que ajudaria a transportar uma pessoa. Segundo o relato, Sebastiana o chamou para retirar o corpo de um cachorro e, ao perceber a situação, fugiu do local. Na sequência, a mulher teria ateado fogo ao corpo.



Sebastiana foi autuada em flagrante por homicídio. Rafael, por sua vez, foi para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde prestou esclarecimentos. A delegacia especializada ficará responsável pelas investigações.

Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) receberam o chamado para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. Segundo informações preliminares, o corpo permaneceu dentro do imóvel até por volta das 8h desta segunda. Nesse horário, Sebastiana teria pedido ajuda a Rafael de Souza para retirar o cadáver do local, sob a alegação de que se tratava de um animal.Em depoimento, Rafael declarou que não sabia que ajudaria a transportar uma pessoa. Segundo o relato, Sebastiana o chamou para retirar o corpo de um cachorro e, ao perceber a situação, fugiu do local. Na sequência, a mulher teria ateado fogo ao corpo.Sebastiana foi autuada em flagrante por homicídio. Rafael, por sua vez, foi para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde prestou esclarecimentos. A delegacia especializada ficará responsável pelas investigações.

Nota da Polícia



A Polícia Militar confirmou o acionamento dos agentes para uma ocorrência de encontro de cadáver e informou que um homem e uma mulher acabaram detidos e levados à DHC.

"Segundo o comando do 27º BPM (Santa Cruz), policiais militares foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver em Santa Cruz, na Zona Oeste da Cidade do Rio, na manhã desta segunda-feira (21/09). No local, o fato foi constatado e um homem e uma mulher foram detidos para prestarem esclarecimentos à Delegacia de Homicídios da Capital, que conduzirá as investigações”, disse a corporação, em nota.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Sandra Miranda de Freitas Apostolo. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A reportagem do O DIA não localizou a defesa dos envolvidos. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral



