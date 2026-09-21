Wallace da Silva Oliveira foi executado em Vargem Grande; suspeita recai sobre milicianos da localidade - Reprodução / Redes Sociais

Wallace da Silva Oliveira foi executado em Vargem Grande; suspeita recai sobre milicianos da localidadeReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/09/2026 08:28

Um policial militar foi assassinado a tiros, no último sábado (19), em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio. A morte de Wallace da Silva Oliveira, de 38 anos, é a quarta execução de um agente da corporação em uma semana.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) encontraram a vítima já sem vida, isolaram a área e acionaram a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O sargento, que era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), estava de folga no momento do crime. Relatos nas redes sociais apontam que Wallace teria discutido com um miliciano da região.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e motivação do homicídio. Wallace trabalhava na PM desde 2013. Ela deixa a mulher e um enteado. O enterro ocorreu na tarde desta segunda-feira (21) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.



"Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e irmãos de farda, que enfrentam a difícil perda de um integrante da nossa corporação. Sua trajetória e dedicação permanecerão na memória daqueles que tiveram a honra de compartilhar a missão de servir e proteger. A ausência de um companheiro de farda deixa uma marca profunda em todos que fizeram parte de sua caminhada. Neste momento de luto, nossos pensamentos e sentimentos estão voltados especialmente à sua esposa e ao seu enteado, desejando que encontrem força, conforto e amparo para enfrentar essa dolorosa despedida", publicou o 15º BPM nas redes sociais.

Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado destacou que 77 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio até esta segunda-feira (21), sendo 38 mortos e 39 feridos. Apenas policiais militares, são 28 mortos e 31 feridos.

Quarta execução em uma semana

A morte do sargento corresponde a quarta execução de um policial militar no período de uma semana. Na noite da última quarta-feira (16), o cabo Jefté dos Santos do Bonfim, de 38 anos, morreu depois de ser baleado na cabeça e atropelado por criminosos em fuga , na Via Light, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os suspeitos foram presos, sendo um deles depois de ser ferido na perna.

De acordo com a Polícia Militar, o agente realizava patrulhamento pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), nas proximidades do Centro da cidade. A equipe estava fazendo um estreitamento de pista quando recebeu informações sobre um roubo de veículo.

Ainda segundo a corporação, quando os suspeitos se aproximaram, o agente deu ordem de parada, mas não foi atendido. Os criminosos bateram na viatura do BPVE e balearam Jefté, fugindo em seguida.

Colegas prontamente socorreram e levaram o PM ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A prefeitura informou que o homem chegou em estado gravíssimo, recebeu atendimento de emergência, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, no entanto, o paciente não respondeu.

Na tarde da última segunda-feira (14), o cabo Rayllan Machado Carino, de 36 anos, foi executado à queima-roupa no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana . Ele, que era lotado no 1º BPM (Venda da Cruz), estava de folga e havia acabado de sair de uma academia quando o homicídio ocorreu.

Uma câmera de segurança gravou a chegada de um carro, modelo Volkswagen T-Cross marrom, passando por uma rua lateral à Avenida Presidente Kennedy, uma das vias mais movimentadas do município. Um homem saiu do veículo e fez diversos disparos. Rayllan caiu na calçada. Assista:

Vídeo mostra ataque a tiros que matou cabo da PM em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde de segunda-feira (14).



Crédito: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/Oj3nnhn419 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 15, 2026 No momento do homicídio, o local estava bastante movimentado. Entre os pedestres, havia idosos, uma mãe com carrinho de bebê e motociclistas, que correram, entraram em lojas e chegaram a deitar no chão para se proteger.

No momento do homicídio, o local estava bastante movimentado. Entre os pedestres, havia idosos, uma mãe com carrinho de bebê e motociclistas, que correram, entraram em lojas e chegaram a deitar no chão para se proteger.

Os bandidos fugiram em direção à BR-101, que margeia comunidades da região, logo depois do ataque. O policial chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro da Praça do Zé Garoto, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já chegou sem vida à unidade. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.