O cabo foi identificado como Raylan - Divulgação PMRJ

O cabo foi identificado como RaylanDivulgação PMRJ

Publicado 14/09/2026 17:10 | Atualizado 15/09/2026 13:52

O cabo da Polícia Militar Rayllan Machado Carino foi morto a tiros, na tarde desta segunda-feira (14), nas proximidades do Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O agente, que era morador do bairro Neves, estava de folga no momento do crime.

Rayllan foi atingido por volta das 15h, logo após sair de uma academia. De acordo com testemunhas, os criminosos estavam em um carro T-Cross marrom, efetuaram os disparos contra o PM e fugiram em direção à BR-101.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que o agente já deu entrada sem vida no Pronto Socorro Central (PSC), no bairro Zé Garoto.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que agentes do 1º BPM foram acionados inicialmente para uma ocorrência de tentativa de homicídio no Centro de São Gonçalo.



"Policiais militares do 1° BPM (Venda da Cruz/São Gonçalo) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio, no Centro de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com o comando da unidade, no local os agentes encontraram o corpo de um homem atingido por disparos de arma de fogo. Posteriormente, a vítima foi identificada como um policial militar de folga", afirmou a corporação.



A vítima foi socorrida para o Pronto Socorro da Praça do Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos. "Os autores dos disparos conseguiram escapar antes da chegada das equipes. O Comando da Corporação lamenta a morte do agente", disse a PM.



A ocorrência está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que apura a autoria e as circunstâncias do crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h23 para realizar o recolhimento do cadáver no Pronto Socorro Central (PSC), no bairro Zé Garoto. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo.

Atualmente lotado no 1º BPM (Santa Cruz), Rayllan acumulava passagens por diversas unidades da corporação ao longo de sua trajetória, tendo servido também no 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Praça da Harmonia), 7º BPM (Alcântara), 18º BPM (Jacarepaguá), 22º BPM (Maré) e no Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM). Ainda não há informações sobre o sepultamento dele.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Karilayn Areias