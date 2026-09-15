Polícia Civil atua nos acessos à comunidade São João, no Engenho Novofotos Reginaldo Pimenta
Ainda segundo a Polícia Civil, a ação resultou na prisão de sete criminosos, dos quais dois foram autuados em flagrante e cinco por ordens judiciais, incluindo quatro que já se encontravam encarcerados.
Segundo a Polícia Militar, criminosos também atacaram equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João, que patrulhavam a Rua Abatira, um dos acessos à comunidade. Durante o patrulhamento, foram registrados intensos tiroteios.
MORADORES REGISTRAM INTENSO TIROTEIO NO MORRO SÃO JOÃO— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 15, 2026
Moradores registraram vídeos mostrando um intenso tiroteio no Morro São João, no Engenho Novo, na manhã desta terça-feira (15).
Os registros mostram a sequência de disparos e a movimentação na região. pic.twitter.com/YQbdR2XBmw
Com as prisões realizadas na ação, o balanço de operações das forças de segurança somava mais de 400 capturados e outros 139 criminosos neutralizados em confronto. Na contabilização geral de apreensões, foram recolhidas cerca de 492 armas (incluindo 200 fuzis) e mais de 51 mil munições.
Entre os detidos esteve Victor Hugo Martins Rocha, conhecido como Puma. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele era apontado como um dos responsáveis por receber os automóveis roubados e enviá-los para outros estados.
"Começamos as investigações e conseguimos entender o modus operandi desse grupo que praticava roubos e subtraía telefones e pertences das vítimas, obrigando-as a fornecer a senha para transferências financeiras. Além do lucro com os automóveis adulterados e revendidos, eles pulverizavam os valores em contas de 'laranjas'", explicou a delegada Luciana Ribeiro.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam armas, munições, aparelhos eletrônicos, documentos, cartões bancários, veículos e componentes automotivos para prosseguimento dos inquéritos.
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