O material bélico e suspeito foram encaminhados à delegacia da área - Divulgação / PMERJ

O material bélico e suspeito foram encaminhados à delegacia da áreaDivulgação / PMERJ

Publicado 15/09/2026 12:00

A Polícia Militar apreendeu granadas durante uma operação na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta terça-feira (15). Os agentes foram recebidos a tiros.





De acordo com a corporação, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvos de disparos de arma de fogo quando chegaram ao local. Após a estabilização da área, os policiais encontraram um suspeito. Leia Mais! Homem é preso após estuprar os próprios filhos na Zona Oeste De acordo com a corporação, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvos de disparos de arma de fogo quando chegaram ao local. Após a estabilização da área, os policiais encontraram um suspeito.

Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, duas granadas e um cinto de guarnição. O suspeito foi detido. Os agentes encaminharam o homem e o material à 28ª DP (Praça Seca).