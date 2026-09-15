O material bélico e suspeito foram encaminhados à delegacia da áreaDivulgação / PMERJ

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Manuella Viegas
A Polícia Militar apreendeu granadas durante uma operação na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta terça-feira (15). Os agentes foram recebidos a tiros.
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De acordo com a corporação, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvos de disparos de arma de fogo quando chegaram ao local. Após a estabilização da área, os policiais encontraram um suspeito.
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Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, duas granadas e um cinto de guarnição. O suspeito foi detido. Os agentes encaminharam o homem e o material à 28ª DP (Praça Seca).