Agentes encaminharam o homem à 36ª DP (Santa Cruz) - Divulgação / Força Municipal

Agentes encaminharam o homem à 36ª DP (Santa Cruz)Divulgação / Força Municipal

Publicado 15/09/2026 10:17

Um homem foi preso em flagrante após uma denúncia de estupro de vulnerável e importunação sexual contra os próprios filhos, nesta segunda-feira (14). Agentes da Força Municipal encontraram o criminoso em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ele também teria feito ameaças à ex-mulher.

O Conselho Tutelar de Santa Cruz acionou os agentes por volta das 14h40. No local, uma conselheira tutelar passou detalhes do caso para eles e informou que as crianças eram vítimas de maus tratos praticados pelo próprio pai.

De acordo com relatos iniciais, as crianças tinham a guarda compartilhada com o pai e a mãe. Elas passavam períodos alternados de sete dias na casa de cada um. A mulher contou que quando ficavam na casa do homem, os filhos também eram submetidos a agressões físicas, verbais e psicológicas.

Segundo a denúncia, a mãe também afirmou que recebia constantes ameaças do ex-companheiro. Ela manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência para ela e os filhos.

Após localizar o homem, os agentes da Força Municipal o conduziram à 36ª DP (Santa Cruz), onde foi preso em flagrante.

Casos semelhantes

Em agosto, um homem de 46 anos também foi preso após ser acusado de estuprar a própria filha . De acordo com as investigações, os crimes foram cometidos ao longo de cinco anos, quando a menina tinha entre 6 e 11 anos.

Segundo a Polícia Civil, o genitor obrigava a filha a assistir a conteúdos pornográficos e praticava atos libidinosos contra ela enquanto a criança se arrumava para ir à escola. A mãe da vítima também teria sido alvo de agressões recorrentes cometidas pelo homem.

Por causa dos abusos, a menina enfrentava um quadro de ansiedade, que era acompanhado pela mãe, até que um dia ela contou o que passava com o pai. Pressionado pela mulher, o homem confessou os crimes e o caso foi levado às autoridades.

O homem foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de estupro de vulnerável e por aliciar a própria filha a praticar atos libidinosos e presenciais de cunho sexual.

Os exames apontaram que o bebê sofreu fraturas, hemorragia e edema cerebral, além de episódios de parada cardíaca e crises convulsivas. O homem foi autuado pelo crime de maus-tratos qualificado.