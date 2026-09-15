Agentes encaminharam o homem à 36ª DP (Santa Cruz)Divulgação / Força Municipal
Homem é preso após estuprar os próprios filhos na Zona Oeste
O suspeito ainda teria feito diversas ameaças à ex-companheira, mãe das crianças; criminoso foi encontrado por agentes da Força Municipal
Polícia prende liderança do Comando Vermelho e recupera fuzil
Homem suspeito de ser um dos chefes do tráfico nas comunidades do Dourado, Batuta, Tinta e Fauna, na Zona Norte, está entre os capturados
Homem com 43 anotações criminais é preso na Pavuna
Luciano André Dias responde por condenação pelos crimes de furto e uso de documento falso
Polícia prende trio do golpe do bilhete premiado em Copacabana
Suspeitos extorquiram R$ 60 mil de idosa na Gávea com falsa promessa de recompensa; grupo já era investigado no Rio
Polícia procura suspeito de roubar joias em Duque de Caxias
Conhecido como 'Jota' ou 'Rato', João Victor também apontado como liderança do tráfico na comunidade dominada por facção
Morre entregador baleado por policial Niterói
Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, foi atingido durante uma abordagem em Icaraí; família autoriza a doação de órgãos
Comoção marca despedida de menino que morreu afogado no Rio Guandu
Familiares, amigos e moradores acompanharam o velório e o sepultamento da criança de 6 anos no Cemitério de Inhaúma, nesta terça-feira
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