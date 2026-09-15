Material recolhido na ação será usado para a obtenção de provas Divulgação
A partir desse relato, os investigadores começaram a apurar a forma de atuação do grupo e chegaram a uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos. Segundo a Polícia Civil, o esquema contava com responsáveis pela captação de alvos, obtenção e circulação de documentos, realização das biometrias faciais, operacionalização dos financiamentos e movimentação dos valores obtidos por meio dos golpes.
Durante as diligências, as equipes também verificaram que um número de telefone ligado ao esquema havia sido usado para o envio de documentos relacionados à fraude. O contato estava associado a uma chave Pix registrada em nome de uma das investigadas. Segundo os agentes, a suspeita possui registros anteriores relacionados à prática de estelionato.
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos com o objetivo de recolher materiais que possam ajudar a esclarecer o funcionamento do esquema. Entre os itens procurados estão celulares, computadores, documentos, contratos, comprovantes bancários, registros de atendimento e outros elementos que possam ter relação com os crimes.
Os aparelhos eletrônicos encontrados durante o cumprimento das ordens judiciais também serão submetidos à extração e análise de dados. A medida deverá auxiliar os investigadores na apuração da participação de cada integrante e na busca por informações que possam indicar a existência de outras pessoas atingidas pelo mesmo método.
A Polícia Civil também pretende dimensionar a atuação do grupo e verificar se a estrutura teria sido utilizada em outros casos. As investigações continuam para apontar possíveis novos integrantes e apurar a eventual prática reiterada de crimes semelhantes.
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