Eles foram autuados em flagrante por tentativa de roubo, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimesDivulgação/Polícia Civil
A partir dos dados levantados, os agentes passaram a monitorar a área apontada como possível alvo da quadrilha. Os nomes dos presos não foram divulgados. Por volta das 15h20, os policiais localizaram um Fiat Palio vermelho estacionado em frente a uma residência, na Rua José Roberto.
Os agentes realizaram a abordagem no momento em que os quatro homens desembarcavam do carro. Conforme a Polícia Civil, o grupo já se preparava para iniciar a invasão da residência.
Revólver e ferramentas apreendidos
Durante a revista, os policiais encontraram um revólver calibre .38, da marca Smith & Wesson, carregado com cinco cartuchos. Também foram apreendidos uma réplica de pistola Glock, toucas balaclava, uma barra de ferro e alicates de corte.
Os objetos, segundo os investigadores, reforçaram a suspeita de que o grupo se preparava para entrar no imóvel e realizar o roubo. Dois telefones celulares também foram apreendidos e, de acordo com a polícia, apresentavam registros de roubo.
Questionados pelos agentes, os quatro homens teriam admitido que pretendiam invadir a residência para praticar o assalto.
Após a abordagem, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde permanecem presos. Eles foram autuados em flagrante por tentativa de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.
A investigação ainda deve analisar os celulares apreendidos e outros elementos reunidos durante a operação para verificar se os presos possuem ligação com outros roubos registrados no Rio.
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