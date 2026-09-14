Eles foram autuados em flagrante por tentativa de roubo, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes - Divulgação/Polícia Civil

Eles foram autuados em flagrante por tentativa de roubo, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimesDivulgação/Polícia Civil

Publicado 14/09/2026 19:19 | Atualizado 14/09/2026 19:25

Quatro homens apontados pela Polícia Civil como suspeitos de serem integrantes de uma quadrilha de roubos a residências foram presos em flagrante na tarde desta segunda-feira (14), em Higienópolis, na Zona Norte. Segundo as investigações, o grupo se preparava para invadir uma casa na região quando foi interceptado por agentes.





A partir dos dados levantados, os agentes passaram a monitorar a área apontada como possível alvo da quadrilha. Os nomes dos presos não foram divulgados. Por volta das 15h20, os policiais localizaram um Fiat Palio vermelho estacionado em frente a uma residência, na Rua José Roberto. LEIA MAIS: Cabo da PM de folga é morto a tiros perto de shopping em São Gonçalo A partir dos dados levantados, os agentes passaram a monitorar a área apontada como possível alvo da quadrilha. Os nomes dos presos não foram divulgados. Por volta das 15h20, os policiais localizaram um Fiat Palio vermelho estacionado em frente a uma residência, na Rua José Roberto.

O carro chamou a atenção das equipes porque circulava com uma placa pertencente a outro veículo. Segundo a investigação, a adulteração teria sido utilizada para dificultar a identificação do automóvel durante a prática criminosa.



Os agentes realizaram a abordagem no momento em que os quatro homens desembarcavam do carro. Conforme a Polícia Civil, o grupo já se preparava para iniciar a invasão da residência.



Revólver e ferramentas apreendidos



Durante a revista, os policiais encontraram um revólver calibre .38, da marca Smith & Wesson, carregado com cinco cartuchos. Também foram apreendidos uma réplica de pistola Glock, toucas balaclava, uma barra de ferro e alicates de corte.



Os objetos, segundo os investigadores, reforçaram a suspeita de que o grupo se preparava para entrar no imóvel e realizar o roubo. Dois telefones celulares também foram apreendidos e, de acordo com a polícia, apresentavam registros de roubo.



Questionados pelos agentes, os quatro homens teriam admitido que pretendiam invadir a residência para praticar o assalto.



Após a abordagem, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde permanecem presos. Eles foram autuados em flagrante por tentativa de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.



A investigação ainda deve analisar os celulares apreendidos e outros elementos reunidos durante a operação para verificar se os presos possuem ligação com outros roubos registrados no Rio.

A ação foi realizada por policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) e da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE), com apoio de equipes da Polícia Militar. Participaram da operação militares do Comando de Polícia Pacificadora (CPP), da 4ª UPP/19º BPM e da 12ª UPP/16º BPM.

