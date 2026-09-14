Weverton Ribeiro Alves, mais conhecido como 'Mondrango', foi preso em flagrante por rouboReprodução de vídeo
Criminoso é preso em flagrante por assalto a estabelecimento em Ramos
De acordo com a Polícia Civil, o homem e seus comparsas - que conseguiram escapar - foram reconhecidos em outros dez roubos semelhantes
Rio regulamenta uso de cartões de crédito e débito nos transportes
Nova regra permite uso diretamente nos validadores, mas passageiros perdem direito às integrações tarifárias; Testes começaram no Terminal Gentileza
Cabo da PM de folga é morto a tiros perto de shopping em São Gonçalo
Raylan de Oliveira chegou sem vida ao Pronto Socorro Central nesta segunda (14); Delegacia de Homicídios investiga o caso
Homem é preso depois de resistir à prisão no Recreio
Suspeito foi abordado durante patrulhamento na região e levado para a 42ª DP, onde o caso foi registrado
Foragido por tráfico de drogas é preso em Arraial do Cabo
Homem foi encontrado por agentes da 24ª DP; ele tinha mandado de prisão em aberto e é suspeito de ligação com o Comando Vermelho
Criminoso é preso em flagrante por assalto a estabelecimento em Ramos
De acordo com a Polícia Civil, o homem e seus comparsas - que conseguiram escapar - foram reconhecidos em outros dez roubos semelhantes
Polícias apreendem 200 kg de maconha e prendem três na Via Dutra
Carga saiu do Paraná e seria levada, segundo a PF, para comunidades dominadas por facção criminosa no Rio; ação ocorreu em Resende
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