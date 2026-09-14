Weverton Ribeiro Alves, mais conhecido como 'Mondrango', foi preso em flagrante por roubo - Reprodução de vídeo

Weverton Ribeiro Alves, mais conhecido como 'Mondrango', foi preso em flagrante por rouboReprodução de vídeo

Publicado 14/09/2026 15:40 | Atualizado 14/09/2026 17:51

Policiais civis prenderam em flagrante Weverton Ribeiro Alves, mais conhecido como "Mondrango", por assaltar um estabelecimento comercial em Ramos, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, o criminoso e seus comparsas - que conseguiram escapar - foram reconhecidos em outros dez crimes semelhantes.

De acordo com as investigações, Weverton e outros dois cúmplices foram até o estabelecimento e simularam estar armados e portando uma arma de choque para cometer o assalto, na tarde desta quinta-feira (10). Eles roubaram aparelhos eletrodomésticos, produtos de perfumaria, chocolates e outros produtos.

Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) tomaram ciência do roubo que havia acabado de ocorrer na Lojas Americanas. Os policiais, então, realizaram diligências para capturar os responsáveis pelo crime. Houve perseguição, mas as equipes realizaram um cerco tático e conseguiram capturar Weverton. As investigações continuam para localizar e capturar os demais envolvidos no assalto.

Imagem de uma câmera de segurança flagrou o momento em que os criminosos saem correndo da loja após cometerem o assalto. Mesmo com o fluxo de veículos na via, atravessam a rua. No mesmo instante, uma viatura da Civil passou pelo local. Funcionários do estabelecimento, então, chamaram os agentes.

O DIA tenta localizar a defesa de Weverton. O espaço segue aberto para manifestação.

Prisão em flagrante

Na madrugada deste sábado (12), policiais militares prenderam um homem em flagrante por roubo de carro no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os agentes também recuperaram o veículo. Segundo a corporação, durante patrulhamento preventivo, as equipes do 20º BPM (Mesquita) foram alertadas sobre o roubo. Em seguida, realizaram cerco tático e interceptaram o veículo na Rua Professor Paris.

Com o criminoso, que não teve a identidade divulgada, os militares apreenderam uma réplica de pistola e recuperaram dois celulares. Um dos aparelhos pertencia à vítima. A ocorrência foi encaminhada à 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o homem permaneceu preso.