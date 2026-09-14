A operação foi realizada no âmbito da Missão Redentor II, que reúne forças para combater o tráfico de drogas e armas - Divulgação/PF

A operação foi realizada no âmbito da Missão Redentor II, que reúne forças para combater o tráfico de drogas e armasDivulgação/PF

Publicado 14/09/2026 14:31





A operação foi realizada no âmbito da Missão Redentor II, que reúne forças federais para combater o tráfico de drogas e armas destinadas a organizações criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, os agentes monitoravam dois veículos suspeitos que saíram do Paraná. Após o compartilhamento de informações de inteligência entre as equipes, os carros foram interceptados na Dutra.



Durante a fiscalização, os policiais encontraram diversas caixas contendo aproximadamente 200 kg de maconha no porta-malas de um dos carros. As apurações apontam que a droga teria sido retirada no Paraná e seria destinada ao abastecimento de comunidades dominadas pelo Comando Vermelho.



Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com os veículos e o entorpecente apreendido, para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Os nomes não foram divulgados.



Eles responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode ultrapassar 15 anos de prisão em caso de condenação. LEIA MAIS: Menino diagnosticado com autismo morre após se afogar em Santa Cruz A operação foi realizada no âmbito da Missão Redentor II, que reúne forças federais para combater o tráfico de drogas e armas destinadas a organizações criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, os agentes monitoravam dois veículos suspeitos que saíram do Paraná. Após o compartilhamento de informações de inteligência entre as equipes, os carros foram interceptados na Dutra.Durante a fiscalização, os policiais encontraram diversas caixas contendo aproximadamente 200 kg de maconha no porta-malas de um dos carros. As apurações apontam que a droga teria sido retirada no Paraná e seria destinada ao abastecimento de comunidades dominadas pelo Comando Vermelho.Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com os veículos e o entorpecente apreendido, para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Os nomes não foram divulgados.Eles responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode ultrapassar 15 anos de prisão em caso de condenação.

Missão Redentor II



De acordo com a Polícia Federal, a Missão Redentor II integra as ações desenvolvidas no contexto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635. Ela tem como objetivo enfraquecer financeiramente as organizações criminosas, interrompendo rotas utilizadas para o transporte de drogas e armamentos antes que o material chegue às áreas controladas por facções no estado.