Delegacia de Santa Cruz, na Zona Oeste, investiga o acidente - Reprodução / Google Street View

Delegacia de Santa Cruz, na Zona Oeste, investiga o acidenteReprodução / Google Street View

Publicado 14/09/2026 12:26

Um menino, de 6 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), morreu depois de se afogar no Rio Guandu, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (13). A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com relatos nas redes sociais, a criança teria saído da própria residência, no mesmo dia, e não foi mais vista. Familiares e amigos chegaram a divulgar uma foto e um telefone de contato pedindo ajuda com informações.

Posteriormente, o menino foi encontrado boiando no rio. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII, localizada na Avenida João XXIII. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.

"Eu estava na UPA na hora que ele chegou. Foi muito triste ver familiares e amigos chorando a perda desse anjinho. Não teve um que não se abalou quando soube que ele havia falecido. Meus sentimentos à família!", escreveu uma internauta.

Ainda nas redes sociais, o pai do menino também se manifestou. "Criança incrível, amorosa, que transmitia amor. Será uma dor que nunca vai sarar, mas Deus sabe de todas as coisas. Agora é seguir e cuidar do nosso outro filho", comentou.

A mãe postou uma foto ao lado do menino com a legenda: "Meu amor, meu grandão, minha vida, que dor insuportável. Só queria acordar desse pesadelo."

Uma tia lamentou a perda. "Meu amor, titia vai te amar pra sempre! Sua mamãe é uma guerreira e sempre fez de tudo por você e seus irmãos. Meu coração está dilacerado", disse em uma postagem.

As circunstâncias de como o afogamento aconteceu ainda precisam ser esclarecidas. A 36ª DP (Santa Cruz) investiga a morte. A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar os fatos.

"Vamos vencer juntos"

Nas redes sociais, a mãe tem um vídeo mencionando o cuidado com o TEA do filho. "Nós vamos vencer juntos cada obstáculo que encontrarmos no caminho. O autismo não te limitará".

A mulher já havia perdido uma filha bebê. Amigos comentaram que ela sempre se esforçou a dar o melhor para os filhos.

"Só peço a Deus forças para a minha querida. Eu sei o quanto você amou e cuidou do seu filho Que Deus em sua infinita bondade lhe conceda conforto, meu amor", desejou uma internauta.

"É uma mãe maravilhosa e cuidadosa. Infelizmente, isso aconteceu e eu, como uma amiga que a conheço, sei que que está devastada. Que possamos ter empatia porque a dor dela é de todas nós", comentou outra.

O velório e enterro acontecem nesta terça-feira (15), no Cemitério de Inhaúma.

