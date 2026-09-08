Ampliação da atuação da Força Municipal foi anunciada durante reunião do CompStat Rio - Reginaldo Pimenta

Ampliação da atuação da Força Municipal foi anunciada durante reunião do CompStat RioReginaldo Pimenta

Publicado 08/09/2026 10:38

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta terça-feira (8), que a Força Municipal passará a atuar em Santa Cruz, na Zona Oeste, a partir do próximo domingo (13). A expansão do policiamento chega a três áreas do bairro: o calçadão, o entorno do shopping e o entorno da estação de trem.

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Segundo Brenno Carnevale, secretário de Segurança Urbana, os locais foram escolhidos com base nos dados das manchas criminais de roubos e furtos levantados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).



“Ali a gente tem grande circulação de pessoas, tanto por conta do centro comercial, quanto por conta da estação de trem, especialmente nos horários de entrada e saída dos turnos de trabalho pela manhã e no final da tarde, início da noite. É importante destacar que a Força Municipal passará a atuar na região nos horários de alta incidência de furtos e roubos, como já vem fazendo inclusive em áreas parecidas com Santa Cruz, também na Zona Oeste, como Bangu e Campo Grande”, afirmou durante coletiva de imprensa na reunião do CompStat Rio no Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova, na Região Central.



Com a atuação em Santa Cruz, a divisão de elite da Guarda Municipal do Rio passa a cobrir 14 áreas da cidade. A meta, segundo Carnevale, é ter agentes em ao menos 22 locais do município até o fim de 2026.



Desde março, quando teve início, a Força Municipal rendeu mais de 13,3 mil pessoas abordadas; cerca de 1,2 mil prisões e conduções para as delegacias; 31 mandados de prisão cumpridos; uma arma de fogo, 21 réplicas apreendidas e 70 armas brancas apreendidas.



“A Força Municipal atua para enfrentar roubos e furtos onde eles mais acontecem. Com um trabalho focado no entorno de estações e áreas comerciais, reduzimos esses índices em quase 70% em algumas áreas de atuação. Lembrando que a gente tem mais de 330 agentes sendo preparados na academia da Força Municipal, que devem estar disponíveis para a cidade em breve para que a gente conclua o ano batendo a meta de mais de mil agentes nas ruas”, apontou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.



Até o momento, os perímetros de atuação da Força Municipal são: Jardim de Alah; Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina; Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia; Campo Grande, entre a Estação de Trem e o Calçadão; São Francisco Xavier e Afonso Pena; Rua Lauro Müller, Rua General Severiano e Avenida Venceslau Brás; Metrô Botafogo, Rua São Clemente e Rua Voluntários da Pátria; Praia de Botafogo e Rua Marquês de Abrantes; Bangu, entre o Calçadão e o Bangu Shopping; Estação Méier e Cachambi; Terminal Jardim Oceânico e Praça do Ó; Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas; e Freguesia e Jacarepaguá.

