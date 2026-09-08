Benedita (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) concorrem ao Senado no Rio de Janeiro - Divulgação

Benedita (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) concorrem ao Senado no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 08/09/2026 21:37

Rio - A nova pesquisa Quaest , divulgada nesta terça-feira (8), mostra como está o cenário na disputa para o Senado no Rio de Janeiro. Na estimulada sobre a intenção de voto para senador (votos totais) os candidatos mais bem posicionados são: Benedita (PT), 15%; Marcelo Crivella (Republicanos), 8%; Carlos Jordy (PL), 6%; Pedro Paulo, 6%, Carlos Portinho (PL), 6%.

A Quaest ouviu 1.302 pessoas de 16 anos ou mais entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TRE é RJ-04768/2026.

Em outubro, milhões de eleitores do Rio de Janeiro irão às urnas para escolher os representantes que ocuparão duas das três cadeiras destinadas ao estado no Senado. Nas Eleições 2026, cada unidade da Federação elegerá dois senadores.

Embora cada estado tenha três representantes no Senado, as cadeiras não são renovadas de uma só vez. Os senadores têm mandato de oito anos, e nas eleições gerais, que ocorrem a cada quatro anos, a Casa é renovado de forma alternada — ou seja, um terço dos cargos estava em disputa em 2022, e dois terços entrarão em disputa neste ano.

No total, 54 das 81 cadeiras do Senado serão renovadas em outubro, o equivalente a dois terços da Casa. A eleição é feita pelo sistema majoritário simples — em cada estado, os dois candidatos que receberem mais votos serão eleitos.



Conforme determina a legislação, o eleitor não pode votar duas vezes no mesmo candidato. Caso escolha o mesmo nome para as duas vagas, o segundo voto será considerado nulo.