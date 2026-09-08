Eduardo Paes tem 39% nas intenções de voto ao governo do RJ, segundo a pesquisa Quaest Divulgação
William Siri (PSOL): 1%;
Coronel Busnello (Missão): 1%.
Brancos e nulos representaram 14%, e os indecisos foram 16% das respostas obtidas pela Quaest.
No levantamento anterior, de 25 de agosto, Paes tinha 37% das intenções, contra 14% de Ruas. Já Garotinho marcava 7% das respostas. Os candidatos Busnello, Garcia e Juliete tinham 1% das intenções cada, enquanto brancos e nulos somavam 16% e os indecisos eram 20% dos entrevistados.
A Quaest realizou 1.302 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo RJ-04768/2026.
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